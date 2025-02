EUA e Ucrânia chegam a acordo sobre recursos minerais

LONDRES/NOVA YORK (Reuters) - Os Estados Unidos e a Ucrânia acertaram os termos de um acordo sobre minerais fundamental para Kiev ganhar o apoio de Washington, à medida que o presidente norte-americano, Donald Trump, busca acabar com a guerra entre ucranianos e russos, disseram nesta terça-feira duas fontes com conhecimento do assunto.

Trump afirmou a repórteres que o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, quer ir a Washington no final desta semana para assinar o acordo, após os dois terem trocado declarações hostis na semana passada.

Fontes disseram que a visita está programada para sexta-feira.

Trump também declarou que a presença de tropas de manutenção de paz na Ucrânia é necessária caso um acordo para encerrar o conflito seja firmado. Moscou tem se recusado a aceitar qualquer envio de tropas da Otan.

A pressa de Trump em impor um fim à guerra entre Rússia e Ucrânia alimentou o temor de que os EUA façam grandes concessões ao presidente russo, Vladimir Putin, o que poderia prejudicar a segurança na Ucrânia e na Europa, alterando o cenário geopolítico.

Não está claro se o acordo traz alguma garantia específica de segurança dos EUA, como a Ucrania tem buscado, ou se Washington se comprometeu a enviar mais ajuda militar.

Uma das fontes familiarizadas com o acordo disse que Washinton e Kiev ainda discutem a possibilidade de novos envios de armas.

Na semana passada, Trump chamou Zelenskiy de "ditador" impopular e disse que o presidente ucraniano precisava fazer um acordo de paz rápido ou perderia seu país. Já Zelenskiy afirmou que o norte-americano vivia em uma "bolha de desinformação".

Uma das fontes, que pediu anonimato para discutir assuntos delicados, disse à Reuters que a Casa Branca havia proposto a visita.

Autoridades de ambos os lados concordaram com a minuta do acordo e aconselharam que ela fosse assinada, disse a fonte.

O acordo pode disponibilizar a vasta riqueza mineral da Ucrânia aos EUA, em uma iniciativa de Trump para arrecadar centenas de bilhões de dólares como recompensa pelo apoio de Washington aos ucranianos.

Zelenskiy recusou uma minuta anterior de um acordo sobre minerais, na qual os EUA pediam direitos sobre US$500 bilhões em riquezas naturais da Ucrânia. Kiev afirmou ter recebido uma ajuda menor do que o valor solicitado e protestou, dizendo que o acordo não trazia garantias de segurança para o país.

Outra fonte familiarizada com o assunto disse que Zelenskiy pode se encontrar com parlamentares no Capitólio, mas que o cronograma da visita ainda estava sendo elaborado.

"Ouvi dizer que ele virá na sexta-feira”, disse Trump a repórteres. “Certamente não tenho problemas com isso... E ele gostaria de assinar o documento junto comigo. E eu entendo que isso é uma grande coisa, muito grande”, afirmou.

(Reportagem de Tom Balmforth e Erin Banco)