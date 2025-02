Esteves, do BTG Pactual, vê sinais de desaquecimento da economia

SÃO PAULO (Reuters) - O presidente do conselho de administração e sócio sênior do BTG Pactual, André Esteves, afirmou nesta terça-feira que o país está começando a ver os primeiros sinais de desaquecimento da economia, o que deve conter o excesso de pressão inflacionária.

"Me parece que a gente está indo nessa direção agora", afirmou durante participação na CEO Conference do BTG Pactual.

Esteves também afirmou que "parece muito claro" que a política fiscal ainda muito frouxa e a política monetária muito apertada.

"É como se você estivesse dirigindo um carro e você está com o pé no freio e um pé no acelerador. Obviamente, que não é o que otimiza o carro. O mais razoável é você fazer uma combinação onde você não subisse tanto juros e você apertasse o fiscal. Essa seria a combinação economicamente mais otimizada", afirmou.

Na visão de Esteves, a economia vai levar um pouco mais de tempo que o necessário para desaquecer e a inflação vai convergir para meta um pouco mais devagar. "Será que vai bater uma ansiedade de ver a economia desaquecendo e aí começar a descumprir as regras fiscais? Eu acho que seria um erro."

(Por Paula Arend Laier)