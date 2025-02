Estado de saúde do papa permanece "crítico, mas estável", informa o Vaticano

O estado de saúde do papa Francisco, de 88 anos, hospitalizado por uma pneumonia nos dois pulmões, "continua crítico, mas estável", anunciou o Vaticano nesta terça-feira (25).

"O estado clínico do Santo Padre continua crítico, mas estável", indicou o Vaticano, acrescentando que "o prognóstico permanece reservado" e que "pela manhã, após receber a eucaristia, retomou seu trabalho".

No boletim médico anterior, divulgado na noite de segunda-feira, o Vaticano havia falado em uma "ligeira melhora".

Francisco recebeu na segunda-feira a visita de seu Secretário de Estado, o cardeal italiano Pietro Parolin, e do bispo venezuelano Edgar Peña Parra, respectivamente o número 2 e 3 da Santa Sé.

Ele também assinou um decreto de canonizações, um sinal, segundo o Vaticano, de que continua ativo.

Francisco foi hospitalizado em 14 de fevereiro por bronquite, que depois evoluiu para pneumonia, uma infecção do tecido pulmonar.

Desde então, os fiéis têm orado por sua recuperação.

O estado de saúde do chefe da Igreja Católica piorou no sábado, com "um ataque prolongado de asma" e problemas hematológicos que exigiram uma transfusão de sangue.

Esta é a quarta hospitalização e a mais longa de Francisco desde 2021. O papa tem enfrentado diversos problemas de saúde nos últimos anos e precisou passar por cirurgias no cólon e no abdômen.

