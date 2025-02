Erika Hilton apresenta projeto pelo fim da escala 6x1 e convoca protesto

A deputada Erika Hilton (PSOL-SP) protocolou na Câmara dos Deputados nesta terça-feira (25), o texto da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) do fim da escala 6x1. Ela também anunciou a convocação para uma paralisação no dia 2 de maio para pressionar pela aprovação da proposta.

O que aconteceu

Deputada obteve 234 assinaturas. Ela precisava de no mínimo 171 nomes para que o texto possa tramitar na Casa.

Segundo a deputada, a estratégia do protesto começa com uma grande movimentação no feriado de 1º de maio. Ela defende que no dia seguinte os trabalhadores parem, com o objetivo é pressionar os parlamentares. O foco serão grandes cidades como São Paulo, Rio e Salvador.

Erika disse que prepara panfletagens nacionais para pressionar pelo fim do modelo de trabalho 6x1. Deputados da esquerda concederam entrevista coletiva para explicar a estratégia para aprovação. A intenção é incluir entidades que defendem trabalhadores numa força-tarefa e angariar o máximo de apoio possível. Haverá articulação com sindicatos, movimentos sociais e igrejas.

A mobilização é importante para a deputada porque a proposta precisa de 308 votos para ser aprovada. A quantidade representa 2/3 do total de 513 deputados da Câmara e é exigida porque o projeto pretende acrescentar uma emenda à Constituição.

Há parlamentares que se articulam para impedir a aprovação do projeto. Os deputados representam setores produtivos como comércio, serviços e empreendedores. Eles reclamam que o fim da escala 6x1 aumentará os custos, causando inflação e desemprego.

Líder do governo, o deputado José Guimarães prometeu apoio. Ele disse que vai conversar com todos os colegas de Câmara para que o projeto avance. O PSOL espera também apoio do Planalto.

Conversas após Carnaval

Erika disse que não conversou com o presidente da Câmara. A deputada declarou que busca uma agenda com Hugo Motta (Republicanos-PB). A articulação é importante porque é ele quem decide os projetos a serem votados.

A parlamentar afirmou que adiou a apresentação por motivo estratégico. A presidente da CCJ era bolsonarista e havia risco de o projeto ser descartado. O próximo presidente da CCJ, que avalia todas as propostas da Câmara, ainda não foi escolhido.

Embate na esquerda

Existia uma disputa sobre quem seria o protagonista da discussão. Além da proposta do PSOL, existe outro projeto que foi apresentado pelo deputado Reginaldo Lopes (PT-MG).

As duas iniciativas são bem parecidas e reduzem a escala semana para 36 horas. Atualmente, o limite é 44 horas. A diferença é que o petista prevê uma redução escalonada e prazo de 10 anos para chegar na jornada de 36 horas semanais. Pela proposta de Erika, a transição ocorrem em 2 anos.

O UOL apurou que houve um consenso. A intenção é juntar as duas propostas e desta forma dividir os ganhos políticos e eleitorais que o fim da escala proporcionaria. Mas a dianteira dos debates será feira por Erika.

Para o deputado Guilherme Boulos (PSOL-SP), haverá tempo para discutir estas questões. Ele ressaltou que também e importante que seja levado em conta a qualidade de vida dos trabalhadores.

Setor produtivo contra

O fim da escala acarretará em desemprego e inflação, segundo deputado. A afirmação é de Joaquim Passarinho (PL-PA), que é presidente da Frente Parlamentar do Empreendedorismo.

Ele afirma que a mão de obra de serviços como saúde ficarão mais caros. O resultado seriam planos de saúde com mensalidades maiores e os cofres públicos pressionados. Passarinho diz que o mesmo se aplica a transportes, energia etc.

Na opinião do parlamentar, é preciso uma ampla discussão do fim da escala. O deputado disse que a sociedade concordou em pagar mais caro pelo transporte público para que estudantes e aposentados tenham desconto. "Se o povo topa pagar, eu voto a favor".

O deputado Domingos Sávio (PL-MG) defende a negociação entre patrão e empregado. O presidente da Frente Parlamentar do Comércio e Serviços declarou não há diferença de poder de negociação entre as partes. Ele usou piso mínimo histórico do desemprego como prova de seu argumento de empoderamento do trabalhador.