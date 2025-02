Empresa americana vai retomar as buscas pelo voo MH370 da Malaysia Airlines

O ministro dos Transportes da Malásia, Anthony Loke, anunciou nesta terça-feira (25) que a empresa americana de exploração marinha Ocean Infinity vai retomar as buscas pelo avião da Malaysia Airlines, que fazia o voo MH370 e desapareceu em 2014 entre Kuala Lumpur e Pequim.

Onze anos após o desaparecimento da aeronave, Loke elogiou "a determinação da Ocean Infinity em mobilizar seus navios" para retomar as buscas pelo Boeing 777, que sumiu dos radares em 8 de março de 2014, com 239 pessoas a bordo, entre eles 153 chineses. Os detalhes de quando as buscas seriam relançadas e quanto tempo elas durariam ainda não foram revelados.

No final de dezembro, o governo da Malásia havia anunciado a aprovação do início de novas buscas para encontrar o avião misteriosamente desaparecido. Além dos passageiros chineses, havia cerca de 40 malaios e cidadãos de outras 13 nacionalidades a bordo.

Em 13 de dezembro, o governo "aceitou, em princípio, a proposta da Ocean Infinity" de continuar as investigações "em uma nova área estimada em 15.000 quilômetros quadrados ao sul do Oceano Índico", confirmou o ministro dos Transportes malaio. Conforme o acordo, com duração de 18 meses, o governo da Malásia não pagará nada à empresa se ela não recuperar o avião.

Apesar das buscas realizadas após o desastre, considerado um dos mais importantes da história da aviação, a aeronave nunca foi encontrada. A operação liderada pela Austrália cobriu 120.000 quilômetros quadrados do oceano Índico, mas não encontrou praticamente nenhum vestígio do avião - apenas alguns pedaços de destroços foram recuperados.

"Eles (Ocean Infinity) nos convenceram de que estavam prontos", disse Loke. "É por isso que o governo da Malásia continua neste caminho."

A Ocean Infinity é uma empresa especializada em robótica marinha, cujas equipes estão localizadas principalmente no Texas, nos Estados Unidos, e na Inglaterra. Kuala Lumpur já havia recorrido a esta empresa em 2018 para procurar o o avião, sem sucesso.

Causas do desaparecimento ainda são desconhecidas

O desaparecimento do Boeing tem sido objeto de inúmeras teorias, incluindo um ato deliberado do piloto Zaharie Ahmad Shah, um profissional veterano com 53 anos na época. O sistema ACARS (Aircraft Communication Addressing And Reporting System), que permite a troca de informações entre a aeronave em voo e o centro operacional de uma companhia aérea, emitiu um último sinal às 01h07. A desativação desse sistema só pode ser feita pelo piloto ou alguém infiltrado no cockpit, segundo especialistas, mas essa hipótese por enquanto não foi comprovada no caso do voo MH370.

Um relatório divulgado pela Malásia em 2018 destacou falhas no controle de tráfego aéreo e observou que a trajetória do avião havia sido modificada manualmente, mas os investigadores não chegaram a conclusões definitivas.

Outra possibilidade levantada é de que a aeronave tenha sido atingida por um míssil. O desaparecimento brusco do avião, a ausência de mensagens de alerta e de destroços são os únicos fatores que sustentam essa hipótese, segundo especialistas em aviação. Neste caso, um tiro disparado do solo teria sido captado por sistemas de defesa. Mas há históricos de pelo menos dois acidentes deste tipo: o voo 007 da Korean Airlines, abatido por um caça soviético em 1983; e o 870 da Itavia, que caiu no mar Tirreno após ser atingido por um míssil.

(Com AFP)