Efeito Trump apavora até brasileiros com visto: 'Mulher me atacou no trem'

Ruas vazias, olhares desconfiados e tensão generalizada.

Esse é o clima entre imigrantes brasileiros nos EUA —inclusive os que têm visto regular— desde a posse do presidente Donald Trump.

O republicano começou a pôr em prática seu plano de deportação em massa, um dos principais motes de sua campanha, e o "efeito Trump" de medo e incerteza atinge até quem está no país com os documentos em dia.

O receio não se deve só às autoridades dos EUA, mas aos próprios americanos —muitos deles estariam revelando seu lado xenofóbico na nova era Trump, segundo relatos de brasileiros ouvidos pelo UOL.

'Mulher dizia que o Trump seria o presidente e eu, deportada'

A babá Cintia Rodrigues, 23, que nasceu em Brasília e mora em Boston, no estado de Massachusetts, conta que, poucas semanas antes da posse de Trump, sofreu um episódio de xenofobia enquanto estava em um trem.

Em três anos vivendo nos Estados Unidos, foi a primeira vez que enfrentou xenofobia em razão de seu país de origem. Na hora, ficou em estado de choque. "Uma americana me atacou no trem por eu ser brasileira", resumiu em um vídeo nas redes sociais.

Ao UOL, Cintia conta que enviava uma mensagem de áudio ao namorado, também brasileiro, quando foi abordada por uma mulher na faixa dos 40 anos, que perguntou de onde ela era. Depois de responder que era do Brasil, conta que foi alvo de várias ofensas gratuitas.

Ela começou a me xingar de tudo quanto era nome, dizendo que o Trump seria o novo presidente e que eu seria deportada. Falou que as brasileiras vinham aos Estados Unidos para roubar os trabalhos e os homens das americanas. Por fim, esbravejou que não ficaria no mesmo ambiente que eu e foi embora.

Cintia diz que nunca tinha sofrido ataque xenofóbico, até Trump ser eleito Imagem: Arquivo pessoal

Cintia só conseguiu processar o que ocorrera depois que desceu do trem.

Para ela, a xenofobia está certamente mais evidente, mas esse não é o único efeito que o governo Trump tem provocado sobre os imigrantes.

Ela conta que o ICE (Serviço de Imigração e Controle de Aduanas dos Estados Unidos) tem feito forte patrulhamento nas ruas, que estão vazias, além de batidas em estabelecimentos, em especial aqueles frequentados por imigrantes. Por isso, tem andado com seus documentos para todo lugar.

'Clima é de luto'

A social media Ana Beatriz Santos, 28, que nasceu em São Paulo, mas mora em Nova York há pouco mais de um ano, também tem a sensação de que as ruas estão vazias —não tanto em Nova York, uma cidade diversa e cosmopolita, mas principalmente em Newark, onde trabalha, considerada a cidade mais brasileira dos Estados Unidos, no estado de Nova Jersey.

Newark tem população de cerca de 300 mil habitantes. Desses, aproximadamente 50 mil têm origem brasileira. Em alguns bairros, se ouve mais português do que inglês, e há lojas e serviços brasileiros espalhados por toda a cidade.

Ana Beatriz diz que clima é de luto nas ruas Imagem: Arquivo pessoal

O clima é de luto. Parece que voltamos à época da pandemia. Antes, havia sempre carros passando na rua tocando música brasileira, brasileiro tomando cerveja nos barzinhos. Agora, as ruas estão simplesmente vazias. Conheço muitas pessoas que não estão indo trabalhar ou pararam de mandar os filhos para a escola.

"Até parei de ver um pouco as notícias porque estava ficando deprimida. A todo momento, via um novo vídeo de algum deportado contando que sofreu maus-tratos. Acho que as pessoas não estão com medo de voltar ao Brasil, mas sim se retornarão com dignidade", diz.

Ana Beatriz não sofreu nenhum ataque xenofóbico tão explícito quanto Cintia, mas, assim como sua conterrânea, também tem saído de casa levando documentos a todo lugar.

Mesmo em situação regular, ela teme passar por alguma abordagem vexatória ou até mesmo ser deportada do país, visto que, para ela, o cenário é muito incerto neste momento.

Mãe de um menino branco de olhos claros, nascido nos Estados Unidos e fruto de um relacionamento com um americano, Ana Beatriz observa diferença gritante no tratamento que o filho recebe, em comparação com outras crianças da sala dele, que têm traços tipicamente latinos.

Eu tenho muito contato com o americano 'raiz' --aquele americano branco e tipicamente patriota. Por mais que a maioria deles trate bem os imigrantes, é perceptível um ar de superioridade. É como se afirmassem o tempo todo: 'Você não é daqui, entendeu?'. Por isso, não sou ingênua de pensar que estou segura aqui.

'Não me sinto bem-vindo'

Erik Júnior Pereira, 26, que nasceu na região da Chapada Diamantina (BA) e mora em Rutland, no estado de Vermont, há pouco mais de seis meses, partilha do mesmo sentimento de Ana Beatriz em relação aos americanos.

Por isso, gosta de sair sempre com os amigos locais ou com a "família" — ele faz intercâmbio no país como au pair, cuidando dos filhos de uma família em troca de um salário, alimentação e moradia.

Ao se cercar de nativos, Erik conta que se sente mais protegido em relação a possíveis ataques xenofóbicos e eventuais batidas do serviço de imigração. Ele relata nunca ter visto o ICE fazendo patrulhamento nas ruas, mas teme um dia passar por alguma situação atípica, como uma infração de trânsito, e acabar metido em alguma confusão com as autoridades.

Erik tinha planos de estudar nos EUA, mas agora quer voltar ao fim do intercâmbio Imagem: Arquivo pessoal

Embora eu esteja em um estado majoritariamente democrata, agora carrego meus documentos comigo para todo lugar que vou. Ando muito de carro aqui, então tenho medo de me envolver em alguma infração de trânsito e um guarda me pegar. Até eu conseguir me explicar, não sei o que pode acontecer comigo.

Erik Júnior Pereira

Erik não vê boas perspectivas para os próximos quatro anos, com Trump no poder —não só pelo poder constitucional que ele tem enquanto presidente, mas também pelas pessoas que o apoiam.

Para ele, embora parte dos americanos que elegeram o republicano o tenha apoiado pelo discurso econômico, outras tantas pessoas se identificam com a retórica abertamente xenofóbica, racista, misógina e contra a diversidade de gênero.

Graduado em economia no Brasil, Erik conta que, antes de Trump, tinha planos de validar o diploma nos Estados Unidos, fazer um mestrado no país e construir uma vida por lá. Agora, pretende voltar ao país de origem depois do fim do programa de intercâmbio, que deve terminar daqui a um ano e meio.

Não me sinto bem-vindo.

Cintia e Ana Beatriz pretendem permanecer nos Estados Unidos, por motivos diferentes. Cintia está aguardando a emissão do seu green card, o visto de residência permanente para imigrantes. Apesar disso, se considera uma "cidadã do mundo" e não tem a intenção de criar raízes no país.

Ana Beatriz, por sua vez, só se mantém nos Estados Unidos por causa de seus vínculos familiares, em especial o filho, ainda pequeno. Para ela, o "sonho americano", conceito de que qualquer pessoa pode ter sucesso nos Estados Unidos, independentemente de sua origem, já não é mais uma realidade.