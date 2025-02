Economia dos EUA está "frágil por baixo da superfície", apesar das métricas, diz Bessent

WASHINGTON (Reuters) - O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, disse nesta terça-feira que a economia norte-americana está mais frágil sob a superfície do que as métricas econômicas sugerem, citando a volatilidade da taxa de juros, a inflação rígida e o crescimento do emprego focado no setor governamental.

Em um amplo discurso na embaixada australiana, Bessent apontou para o que ele chamou de gastos excessivos e excesso de regulação no governo do ex-presidente Joe Biden, prometendo uma mudança radical na abordagem do presidente Donald Trump.

"A dependência excessiva do governo anterior em relação aos gastos excessivos e à regulação autoritária nos deixou com uma economia que pode ter apresentado alguns indicadores razoáveis, mas que, no final das contas, está frágil por baixo da superfície", disse ele.

(Por David Lawder)