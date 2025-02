Musk não publicou apuração que provaria que Bolsonaro ganhou em 2022

É falso que Elon Musk postou uma imagem com a apuração das eleições presidenciais de 2022 que supostamente indica a vitória de Jair Bolsonaro no primeiro turno.

Ano passado, o UOL Confere já esclareceu que a imagem em questão mostrava apenas a apuração no estado do Paraná, e não no país todo. Além disso, o perfil que postou a imagem agora não pertence a Elon Musk nem a sua empresa Starlink.

O que diz o post

Publicação que circula nas redes sociais traz uma apuração das urnas com Bolsonaro em primeiro com 55,38% dos votos, seguido por Lula, com 35,80%, e Simone Tebet, com 4,75%. O post diz: "Elon postou hoje no X. Bolsonaro ganhou no primeiro turno! Sempre soube!" Sobre a imagem está escrito: "Olhem o que Elon Musk postou nas redes sociais do mundo todo! Xiiii... Vai dar confusão!".

Por que é falso

Nem perfil de Musk nem da Starlink postaram a apuração. O UOL Confere não localizou o suposto post na conta do bilionário no X (aqui) nem no perfil oficial da Starlink (aqui).

Perfil que supostamente postou não está disponível e não é o da empresa. Segundo a imagem que circula, o conteúdo desinformativo teria sido postado pelo perfil "StarBR-USALink", que atualmente está fora do ar (aqui).

Apuração mostrava apenas o estado do Paraná. O conteúdo foi extraído da transmissão da apuração na Jovem Pan News no dia 2 de outubro de 2022. É possível verificar o trecho usado no post desinformativo no momento 8:23:08 da transmissão (veja aqui). O resultado nacional, no entanto, foi de 48,43% dos votos válidos para Lula e 43,20% para Bolsonaro no primeiro turno. Lula acabou eleito no segundo turno.

Viralização. No Facebook, o post com o conteúdo desinformativo registrava mais de 6.000 compartilhamentos até esta terça-feira (25).

Essa desinformação também foi desmentida por Lupa e Estadão Verifica.

