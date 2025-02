Dólar à vista fecha em queda de 0,04%, a R$5,7525 na venda

SÃO PAULO (Reuters) - Depois de chegar a superar os R$5,80 no início do dia, o dólar perdeu força no Brasil e fechou praticamente estável, refletindo a queda firme da moeda norte-americana no exterior e a baixa dos rendimentos dos Treasuries, em meio às preocupações em torno da economia dos EUA.

O dólar à vista fechou em leve baixa de 0,04%, aos R$5,7525. Em 2025, porém, a moeda norte-americana acumula queda de 6,90%.

Às 17h08 na B3 o dólar para março -- atualmente o mais líquido -- cedia 0,28%, aos R$5,7570.

(Por Fabrício de Castro)