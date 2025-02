Dois focos de doença desconhecida matam 50 pessoas na República Democrática do Congo

LONDRES (Reuters) - Mais de 50 pessoas morreram nas últimas semanas em dois focos de doença de causas desconhecidas que estão sendo investigadas na região noroeste da República Democrática do Congo, disse a Organização Mundial de Saúde (OMS) nesta terça-feira.

Até 16 de fevereiro, houve 431 casos e 53 mortes registrados em dois surtos em vilarejos remotos em zonas de saúde diferentes na província de Equateur, segundo um boletim da OMS. O país tem aproximadamente o tamanho da Europa Ocidental.

"Os surtos, nos quais os casos se multiplicaram rapidamente em questão de dias, representam uma ameaça de saúde significativa. A causa exata continua desconhecida", disse o porta-voz da OMS, Tarik Jasarevic, em um briefing nesta terça-feira.

Os vilarejos têm capacidades de vigilância e infraestrutura sanitárias limitadas, mencionou.

O maior surto, notificado em 13 de fevereiro no vilarejo de Bomate, na zona sanitária de Basankusu, em Equateur, matou 45 pessoas em 419 casos. Quase metade morreu 48 horas após ficar doente, segundo a OMS. Os sintomas incluem febre, dores, vômitos e diarreia.

Amostras de 13 casos testaram negativo para Ebola e Marburg, mas, segundo a OMS, as equipes de saúde estavam investigando outras possíveis causas no local, como malária, intoxicação alimentar, febre tifoide, meningite ou outra febre hemorrágica viral.

Um surto anterior, com oito mortes em 12 casos, foi notificado no vilarejo de Boloko, na zona sanitária de Bolomba, em 12 de janeiro, de acordo com a OMS.

A OMS afirmou que nenhuma ligação entre os dois focos de casos foi estabelecida.

(Reportagem de Jennifer Rigby e Olivia Le Poidevin)