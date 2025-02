Diálogo nacional é "oportunidade histórica" para Síria, diz presidente interino

DAMASCO (Reuters) - O presidente interino da Síria disse nesta terça-feira que seu país tem uma "oportunidade histórica" de se reconstruir, discursando em uma cúpula de diálogo nacional anunciada pelos governantes islâmicos da Síria como um marco importante após décadas de governo da família Assad.

Centenas de sírios se reuniram no palácio presidencial em Damasco para o evento de um dia, chegando em um tapete vermelho anteriormente reservado para os poucos dignitários estrangeiros que visitavam o ex-presidente Bashar al-Assad até ele ser derrubado no ano passado por uma ofensiva rebelde liderada pelo Hayat Tahrir al-Sham (HTS).

O líder do grupo, Ahmed al-Sharaa, foi nomeado por comandantes militares rebeldes como presidente interino do país no mês passado e rapidamente se comprometeu a realizar um diálogo nacional para discutir o futuro do país.

"A Síria se libertou por conta própria, e é conveniente que ela se construa por conta própria", disse ele em seu discurso de abertura na terça-feira.

"O que estamos vivendo hoje é uma oportunidade excepcional, histórica e rara. Devemos aproveitar cada momento dela para servir aos interesses de nosso povo e de nosso país", afirmou ele.

Sharaa enfatizou que a Síria precisa unificar os vários grupos armados sob um único comando militar, dizendo que a "força do país está em sua unidade".

Os participantes se dividiram em seis grupos de trabalho para discutir um sistema de justiça de transição; a constituição; a construção de instituições estatais; as liberdades pessoais; o futuro modelo econômico da Síria e o papel que a sociedade civil terá no país.

As discussões foram confidenciais, com um moderador alocando dois minutos para os participantes falarem e restrições para a retirada de quaisquer documentos do salão da cúpula.

Os organizadores afirmam que as recomendações a serem acordadas até o final do dia ajudarão a moldar uma declaração constitucional destinada a estabelecer os princípios básicos para a nova ordem governamental da Síria. Elas serão consideradas por um novo governo de transição que deverá assumir o poder em 1º de março.

Os defensores dizem que o processo é uma mudança notável em relação a décadas de governo autocrático da família Assad, quando a dissidência política era frequentemente enfrentada com a detenção.

No entanto, os críticos questionaram a preparação apressada para a cúpula, a falta de representação de minorias e o peso que ela terá em um processo político dirigido fortemente até agora pelo HTS.