Defesa de Bolsonaro pede exclusão de Dino e Zanin e suspensão de denúncia

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro pediu ao presidente STF, Luís Roberto Barroso, que suspenda imediatamente o prazo para a defesa se manifestar sobre a denúncia.

O que aconteceu

Defensores pediram que Cristiano Zanin e Flávio Dino sejam impedidos de atuar na causa. A demanda é que o prazo seja suspenso até que a corte decida sobre o afastamento dos ministros. Advogados também pediram que o plenário do Supremo se pronuncie sobre a própria competência para julgar um ex-presidente da República.

Defesa de Bolsonaro protocolou pedidos após se reunir com o Barroso nesta segunda-feira (24). Pedidos citam queixa-crime movida por Dino contra ex-presidente em 2021 e decisão de Zanin de se declarar impedido para analisar a decisão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) que declarou Bolsonaro inelegível por ter discursado a embaixadores.

A defesa solicita ainda que os ministros se manifestem sobre os episódios e que a discussão seja levada ao plenário da corte. Denunciados tem 15 dias para responder à acusação, contados a partir do momento em que eles são notificados oficialmente da acusação, o que já aconteceu com Bolsonaro. Como mostrou a jornalista Mônica Bergamo, o o STF não deve declarar os dois ministros impedidos.

Caberá ao presidente do STF se pronunciar a respeito. Os dois ministros foram indicados pelo presidente Lula e compõem a Primeira Turma do STF, que deve julgar a denúncia contra Bolsonaro. Como mostrou o UOL, apesar de haver pressão de uma ala da corte para que o caso vá ao plenário, as chances de isso acontecer ainda são pequenas.

Advogados alegam que defesa pode ser prejudicada se pedidos não forem analisados antes da análise da Primeira Turma do STF. Defesa afirma que ainda não teve acesso a todos os elementos e provas da investigação citadas na denúncia e que há um recurso prestes a ser julgado na Primeira Turma sobre isso.

Há também pedido para que o presidente do STF leve ao plenário discussão sobre quem deve julgar Bolsonaro. Advogados pedem a Barroso que "suscite questão de ordem" para que o plenário do STF decida se cabe a ele ou às turmas julgar denúncias contra presidentes e ex-presidentes da República. O STF decidiu em 2023 que as ações penais devem ser julgadas nas Turmas da corte, e não no plenário.

Nesta terça, defesa de Braga Netto também pediu mais prazo para responder denúncia. Defesa do ex-ministro disse que ainda não teve acesso à integra do material da investigação e pede que o prazo para apresentar resposta seja reiniciado assim que tiver acesso a tudo.

Diante da relevância da questão jurídica e havendo clareza no texto regimental sobre o juízo natural da causa, requer-se, respeitosamente, que Vossa Excelência suscite questão de ordem para que o Plenário se pronuncie sobre sua própria competência para processar supostos atos cometidos por presidente da República.

Trecho do pedido da defesa de Bolsonaro enviada ao STF

'Nenhum incômodo', disse Dino

Dino moveu uma queixa-crime contra Bolsonaro em 2021, quando ainda era governador do Maranhão. A ação foi apresentada no STF e está em parada no gabinete e Gilmar Mendes desde março do ano passado. Na época, Dino acusou Bolsonaro de calúnia pelo fato de o então presidente ter afirmado que não viajou ao Maranhão pois o governo local não teria disponibilizado efetivo da Polícia Militar local para sua segurança.

Zanin já se manifestou em processo envolvendo ex-presidente. Ministro se declarou impedido para julgar recurso que questionava condenação de Bolsonaro pelo TSE envolvendo episódio que também é citado na denúncia da PGR: a reunião de Bolsonaro com embaixadores para propagar fake news sobre urnas e sistema eleitoral brasileiro. Na ocasião, Zanin pontuou que atuou como advogado da campanha de Lula e assinou uma representação contra Bolsonaro no TSE envolvendo o episódio.

Dino disse nesta segunda-feira não conhecer a petição. "Não posso antecipar uma opinião sobre algo que será julgado", disse o ministro, antes de dar uma aula magna na PUC, em São Paulo, nesta segunda (24). "Mas em relação a mim não há nenhum desconforto, nenhum incômodo."

Ministro defendeu a composição do STF. "O Supremo é composto por 11 ministros, e todos chegaram lá do mesmo modo, todos foram escolhidos por presidentes, aprovados no Senado, e existem ministros indicados por cinco presidentes diferentes".