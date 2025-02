Defesa de Bolsonaro quer impedir que Dino e Zanin participem de julgamento

O advogado que representa Jair Bolsonaro no processo em que ele é acusado de tentativa de golpe de Estado se reuniu ontem com o presidente do Supremo Tribunal Federal e informou que vai apresentar uma petição para que os ministros Flávio Dino e Cristiano Zanin não participem do julgamento do ex-presidente. Dino e Zanin foram indicados pelo presidente Lula no ano passado para integrar o STF, mas a defesa argumenta que a razão principal para o impedimento é porque ambos já moveram ações na Justiça contra Bolsonaro. Dino apresentou queixa-crime contra ele em 2021, quando ainda era governador do Maranhão, e Cristiano Zanin assinou pelo menos quatro representações contra o ex-presidente no Tribunal Superior Eleitoral em 2022, quando ele disputava a Presidência da República contra Lula. O Supremo deve julgar Bolsonaro ainda neste ano. Saiba mais.

Governo prepara MP para liberar FGTS de quem usou saque-aniversário. O governo avisou centrais sindicais que vai anunciar nos próximos dias a liberação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço de quem foi demitido e não conseguiu acessar os recursos na rescisão por ter optado por essa modalidade. O acesso à rescisão será apenas para quem perdeu o emprego até a data da edição da MP. O saque-aniversário foi criado pelo governo Bolsonaro e passou a valer em 2020. Essa modalidade requer adesão prévia e autoriza o trabalhador a sacar parte do saldo do FGTS anualmente no mês do seu aniversário. Ele perde, no entanto, o direito ao saque-rescisão, em que é possível resgatar todo o valor do fundo em caso de demissão sem justa causa. Só depois de dois anos é que esse residual pode ser sacado, e é esse montante que será liberado agora. Entenda.

Na TV, Lula anuncia R$ 1.000 do Pé-de-Meia e remédios gratuitos. Em pronunciamento feito em rádio e televisão na noite de ontem, o presidente reforçou informações já sabidas sobre os programas e usou a sua fala para apresentar os seus benefícios. Este foi o primeiro pronunciamento do presidente sob a orientação do novo chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência, Sidônio Palmeira, e ocorre após pesquisas apontarem sucessivas quedas em sua popularidade. O índice de aprovação de Lula caiu de 35% para 24% em dois meses, segundo pesquisa Datafolha. Na fala de pouco mais de dois minutos, Lula usou uma linguagem mais popular em uma tentativa de criar empatia e um diálogo direto com a população. O presidente passará a fazer uma série de pronunciamentos curtos, a cada 15 dias, para dar visibilidade a ações do governo. Assista.

Mais de 50 pessoas já foram baleadas ao entrar por engano em favelas do Rio. Um levantamento feito pelo Instituto Fogo Cruzado mostra que, desde 2016, 53 pessoas foram baleadas após entrarem por engano em comunidades da região Metropolitana do Rio de Janeiro. Dos 53 atingidos, 13 morreram baleados nos últimos nove anos. Os dados são de julho de 2016 a dezembro do ano passado, e levam em consideração as ocorrências nas três regiões que compõem o Grande Rio — a cidade do Rio de Janeiro, a Baixada Fluminense e o Leste Fluminense. Parte dos motoristas baleados entrou por engano em comunidades com trajetos sugeridos pelo GPS. Só em 2024 foram 17 casos nestas circunstâncias, quatro pessoas morreram e 13 ficaram feridas. Leia mais na reportagem.

Federação Paulista confirma datas, horários e locais das quartas do Paulistão. Corinthians, São Paulo, Santos e São Bernardo lideraram seus grupos e jogarão em seus domínios. Foi definido também que, em caso de empate no tempo regulamentar, as partidas serão definidas nos pênaltis. Veja como ficaram os confrontos: no sábado às 20h30 jogam São Bernardo x Palmeiras; no domingo, às 18h30, o Corinthians enfrenta o Mirassol, e, às 20h45, o Santos pega o Red Bull Bragantino; e na segunda entram em campo São Paulo x Novorizontino, às 20h. Saiba onde assistir às partidas.