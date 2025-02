Defesa Civil emite alerta severo de chuva para zonas norte e oeste de SP

Do UOL, em São Paulo

A Defesa Civil de São Paulo emitiu um alerta severo de chuva forte para as regiões norte e oeste da capital paulista.

O que aconteceu

Alerta foi emitido por volta das 18h10 desta terça-feira (25). As zonas norte e oeste, além das marginais Pinheiros e Tietê estão em estado de atenção para alagamentos, de acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo.

Também há relatos de chuva forte na região de Osasco, na Grande São Paulo.

Áreas de chuva formadas pelo calor e a atuação da brisa marítima, começam a atuar na cidade. Imagens do radar meteorológico do CGE mostram que chove forte e isolado entre as zonas norte e oeste, principalmente nas subprefeituras de Pirituba/Jaraguá e Lapa.

Há potencial para queda de granizo e formação de alagamentos.

Mais de 12 mil pessoas estão sem energia na capital paulista. Segundo a Enel, em toda a área de concessão, são 27.875 residências sem luz. Os dados foram atualizados às 18h.

Reportagem em atualização