Cortes de Trump no USDA causam preocupação com monitoramento da gripe aviária

São Paulo, 25 - Os cortes feitos pelo Departamento de Eficiência Governamental da administração de Donald Trump estão gerando preocupação quanto ao monitoramento da gripe aviária pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) e pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC). O USDA anunciou que eliminou US$ 132 milhões em contratos, como parte de um esforço para reduzir gastos públicos considerados excessivos."Os americanos não têm como se proteger da gripe aviária, a menos que o governo Trump pare de reter irresponsavelmente as informações mais recentes sobre onde e como o vírus está se espalhando", disse em comunicado Hannah Connor, do Centro para a Diversidade Biológica.Segundo relatos, o governo Trump reduziu em cerca de 25% a equipe responsável pelo monitoramento da gripe aviária, mas há informações na mídia de que o governo estaria tentando recontratar parte desses funcionários.Representantes do USDA e do CDC não responderam aos pedidos de comentário. Fonte: Dow Jones Newswires.