COP16 da biodiversidade é retomada em Roma e Brasil tem papel importante nas negociações

As negociações da COP16 da Biodiversidade, a principal conferência das Nações Unidas sobre o tema, foram retomadas nesta terça-feira (25) em Roma. Durante três dias de reuniões, os países participantes terão o desafio de resolver o impasse entre os países do norte e do sul sobre o financiamento para a proteção dos recursos naturais. O assunto volta à pauta quatro meses após o fracasso das negociações da cúpula na Colômbia.

Lucile Gimberg, da RFI

Sem conseguir chegar a um acordo a tempo em Cali, em novembro passado, a COP16 teve que ser suspensa. Quase quatro meses depois, delegados de 154 países estão reunidos em Roma para concluir o trabalho sobre biodiversidade. A questão de como financiar a implementação dos objetivos de conservação da natureza até 2030, fonte de um impasse entre os países desenvolvidos e os em desenvolvimento, estará novamente no centro das discussões.

Sem morcegos, não é possível fazer tequila. Sem abelhas, não há cultivo de café e sem áreas úmidas perto dos rios, as cidades ficam mais vulneráveis ??a inundações. Esses três exemplos mostram como vidas e economias precisam de um equilíbrio saudável da natureza. No entanto, as atividades humanas, da maneira como são realizadas hoje, estão destruindo a diversidade de espécies.

As populações de vertebrados selvagens, por exemplo, diminuíram 73% desde 1970, explica Agnès Hallosserie, responsável por questões de biodiversidade no Instituto para o Desenvolvimento Sustentável e Relações Internacionais (IDDRI), de Paris, citando o relatório Living Planet 2024, da ONG WWF.

Para enfrentar esse desafio, retardar o colapso da vida, restaurar ecossistemas em perigo e fazer um uso mais sustentável dos recursos naturais, os mais de 190 países da Convenção das Nações Unidas sobre Diversidade Biológica adotaram 23 objetivos internacionais, em Montreal, no fim de 2022, incluindo o emblemático 30x30: 30% das terras e mares do mundo protegidos até 2030.

De acordo com o relatório Planeta Protegido 2024, do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, 17,6% das terras e 8,4% dos oceanos estão atualmente protegidos.

Maior peso para os povos indígenas

Reunidos em novembro de 2024 em Cali, na Colômbia, os países tiveram a missão de acertar mecanismos para garantir a implementação desses 23 objetivos, reunidos no Marco Global de Biodiversidade de Kunming-Montreal.

Após duas semanas de negociações internacionais, eles conseguiram adotar diversas decisões importantes, a começar pela criação de um grupo permanente representando os povos indígenas na Convenção das Nações Unidas sobre Biodiversidade. A medida dará aos guardiões da terra mais peso dentro dos organismos internacionais.

Os países também concordaram em criar o Fundo Cali para que empresas, principalmente do ramo farmacêutico, contribuam financeiramente pelo uso que fazem de dados genéticos digitalizados de plantas e animais, a maioria deles abrigados em países do Sul.

Em Cali, a questão de como aumentar o financiamento público e privado para garantir a implementação dos objetivos de conservação da natureza, no entanto, desencadeou um confronto entre os países doadores e receptores de recursos, cuja biodiversidade é muito rica e está menos destruída. O impasse durou até as últimas horas da COP. Após uma última noite em branco, não havia delegados suficientes para adotar novas decisões -muitos tiveram de sair para pegar seus aviões e voltar para casa. Assim, a COP16 interrompeu abruptamente os seus trabalhos por falta de quórum.

A ministra do Meio Ambiente da Colômbia, Susana Muhamad, continua presidindo a COP16, uma vez que a renúncia apresentada por ela ao presidente Gustavo Petro só entrará em vigor em 3 de março de 2025. "A evolução do equilíbrio de poder na geopolítica, mas também as restrições que os conflitos armados impõem às finanças dos países" são responsáveis ??pela "polarização" do mundo nesta questão, alertou, na segunda-feira (24). Porém, mesmo neste contexto, "podemos concordar em coisas fundamentais", entre as quais "uma das mais importantes é proteger a vida em meio às crises climáticas e naturais", disse ela, em Roma.

Novo fundo para a biodiversidade?

Há, portanto, duas grandes questões na agenda dos países que se reúnem em Roma, na Itália, na sede da FAO (Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura), para tentar concluir esta COP16.

A primeira é: como serão avaliadas as políticas públicas implementadas por cada país para retardar o colapso da vida na Terra? Os critérios para esta "revisão global", prevista para 2026, serão fundamentais para garantir que os esforços coletivos ajudem a combater o desaparecimento de espécies, como as abelhas, ou a degradação de ecossistemas naturais, como rios, campos e florestas. Nesse aspecto, as negociações aparentemente progrediram.

O segundo assunto é sempre uma fonte de tensão: o financiamento para atingir a meta de proteger 30% das terras e mares do mundo até 2030. Um novo fundo dedicado à biodiversidade deve ser criado? Este é um pedido antigo dos países em desenvolvimento, particularmente do grupo africano. Eles querem que esse novo mecanismo esteja sob a autoridade da COP. Seus argumentos são de que o fundo atual, estabelecido dentro do Fundo Global para o Meio Ambiente, não é transparente o suficiente, os países do Sul não têm voz em sua governança e relatam dificuldades para acessar o financiamento.

"São os países do Sul, os países em desenvolvimento, que têm grande biodiversidade. Se você pedir a esses países que não usem a riqueza que eles têm em biodiversidade, em troca, devemos fornecer financiamento para que esses países possam se desenvolver de outras maneiras que não seja destruindo a biodiversidade, que não pode ser reconstruída", explica o senegalês Ousseynou Kassé, presidente do grupo de países africanos na COP16.

Por outro lado, os países ricos, que se comprometeram a gastar US$ 30 bilhões por ano até 2030 para a proteção da biodiversidade em países em desenvolvimento, não querem um novo fundo. Eles justificam a posição devido a restrições orçamentárias internas e asseguram que a ajuda pública internacional fragmentada será menos eficaz.

"Acreditamos que fundos diferentes para a biodiversidade acabarão significando mais burocracia e, em última análise, menos dinheiro para aqueles que precisam", afirma o gabinete da ministra da Transição Ecológica da França, Agnès Panier-Runacher. Os países desenvolvidos pedem, no entanto, a reforma dos mecanismos existentes.

Qual a posição do Brasil?

Para Agnès Hallosserie, responsável por questões de Biodiversidade no Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Relações Internacionais (IDDRI), em Paris, será necessário olhar em particular para o posicionamento do Brasil. Atualmente, o país é hoje o maior beneficiário de financiamento para a biodiversidade. Mesmo que muitas vezes atuem como porta-vozes dos países do Sul, "os representantes brasileiros não têm ajudado muito na discussão para dizer 'sim, precisamos mudar o sistema, redistribuir para mais pessoas, trazer mais pessoas à mesa'", explica a especialista.

"O status quo basicamente lhes convém, então veremos se, em Roma, eles não assumirão mais esse papel de apoiar compromissos com a presidência colombiana da COP, principalmente porque o Brasil sedia a COP do clima em Belém, no final do ano, e essas questões estão interligadas", destaca.

Quanto ao contexto internacional, a especialista destaca que, mesmo que os Estados Unidos não sejam parte da Convenção sobre Diversidade Biológica (portanto não endossem os objetivos internacionalmente estabelecidos em relação à biodiversidade), o país financia diversos projetos de proteção da natureza pelo mundo, especialmente na África.

Após o desmantelamento da USAID por Donald Trump, muitos países em desenvolvimento estão vendo uma parcela significativa da ajuda para financiar áreas protegidas em seus territórios desaparecer. "Talvez eles estejam mais inclinados a chegar a um acordo com os países desenvolvidos, que ainda participam do esforço coletivo para desacelerar a destruição da biodiversidade", analisa Hallosserie.

Daniel Mukubi, negociador-chefe da República Democrática do Congo (RDC), principalmente em questões de financiamento, teme que esse novo contexto leve os países africanos "a usar recursos locais [como a madeira], o que degradará ainda mais a biodiversidade, que já está em perigo. De qualquer forma, precisaremos de recursos para viver", alegou.