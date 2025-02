Cooperativa Frísia tem queda de 10,2% no faturamento, para R$ 5,79 bi em 2024

São Paulo, 25 - A Cooperativa Frísia registrou faturamento de R$ 5,79 bilhões em 2024, queda de 10,2% em relação aos R$ 6,45 bilhões do ano anterior. O balanço foi divulgado após a Assembleia Geral Ordinária (AGO), realizada no sábado, 22, em Carambeí (PR), quando também foi eleita a nova diretoria para o triênio 2025-2027.O novo presidente do Conselho de Administração da Frísia, Geraldo Slob, destacou em nota que, apesar do recuo na receita, a cooperativa manteve investimentos e fortaleceu suas operações. "Mesmo em um ano com oscilação climática e custos elevados, a cooperativa investiu R$ 53,7 milhões em melhorias nas unidades do Paraná e Tocantins", informou a Frísia. Os aportes incluíram a ampliação de armazéns e secadores de grãos e a inauguração de uma unidade de engorda de bovinos em Carambeí.A cooperativa recebeu 826,8 mil toneladas de grãos em seus armazéns, recuo de 1,7% ante as 842,2 mil toneladas de 2023. A produção de leite totalizou 326,2 milhões de litros, queda de 2,5% frente ao recorde de 334,7 milhões de litros no ano anterior. A produção de carne suína alcançou 27,9 mil toneladas, leve redução em relação às 28,6 mil toneladas de 2023.A Frísia também reforçou seu compromisso com a modernização da infraestrutura de armazenagem. "Para 2024, está prevista uma ampliação de 47 mil toneladas na capacidade de armazenagem, com novos investimentos em silos de entrepostos em Ponta Grossa, Teixeira Soares e Tibagi, no Paraná", disse a cooperativa na nota.O Conselho de Administração eleito para o triênio 2025-2027 será liderado por Slob, que substitui Renato Greidanus após 18 anos no cargo. "É um orgulho poder ter participado da cooperativa por 18 anos", afirmou Greidanus, em sua despedida. "A cooperativa é uma extensão das nossas propriedades, e juntos podemos muito mais."