Confiança dos consumidores cai drasticamente nos EUA em fevereiro

A confiança dos consumidores na economia dos Estados Unidos registrou em fevereiro sua maior queda mensal desde agosto de 2021, de acordo com um índice divulgado nesta terça-feira (25) que reflete as preocupações com o aumento dos preços.

O índice de confiança recuou sete pontos em fevereiro, para 98,3, abaixo dos 105,3 revisados em janeiro, informou a associação comercial Conference Board.

"A confiança do consumidor se deteriorou acentuadamente diante das ameaças de impor tarifas elevadas e cortar gastos e empregos federais", escreveu o economista-chefe da Pantheon Macroeconomics nos EUA, Samuel Tombs, em uma nota aos clientes.

Desde que retornou à Casa Branca em janeiro, o presidente Donald Trump ameaçou aliados e rivais com altas tarifas sobre produtos importados.

Ele impôs, por exemplo, taxas adicionais de 10% sobre os produtos importados da China e anunciou tarifas de 25% sobre o México e o Canadá, embora as tenha suspendido enquanto negociam.

Em fevereiro, aumentaram as expectativas dos consumidores de que a inflação irá se recuperar.

Os números de fevereiro representam a maior queda mensal desde agosto de 2021 e o menor nível de confiança desde junho de 2024, segundo os dados.

Os resultados ficaram bem abaixo do consenso de 103,1 pontos esperado pelo mercado, de acordo com o Briefing.com.

da/bjt/mel/nn/dd/aa

© Agence France-Presse