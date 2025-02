Confiança do consumidor dos EUA recua de forma acentuada em fevereiro

WASHINGTON (Reuters) - A confiança dos consumidores dos Estados Unidos se deteriorou no ritmo mais acentuado em 3 anos e meio em fevereiro, com as expectativas de inflação em 12 meses aumentando em meio a preocupações de que as tarifas sobre importações elevarão os preços para as famílias.

O Conference Board informou nesta terça-feira que seu índice de confiança do consumidor caiu 7 pontos, a maior queda desde agosto de 2021, para 98,3 neste mês. Economistas consultados pela Reuters previam que o índice cairia, mas apenas para 102,5.

A terceira queda mensal consecutiva levou o índice para a parte inferior da faixa que prevalece desde 2022. A média das expectativas de inflação para daqui 12 meses saltou de 5,2% para 6% em fevereiro.

"As referências à inflação e aos preços em geral continuam no topo do ranking nas respostas escritas, mas o foco mudou para outros tópicos", disse Stephanie Guichard, economista sênior de indicadores globais do Conference Board.

"Houve um aumento acentuado nas menções ao comércio e às tarifas, voltando a um nível não visto desde 2019. Mais notavelmente, os comentários sobre o atual governo e suas políticas dominaram as respostas."

(Por Lucia Mutikani)