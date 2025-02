Fogão sujo? Kit reutilizável promete facilitar a limpeza por R$ 22

Na correria do dia a dia, é bom contar com alguns "achadinhos" que podem deixar a rotina mais prática. E o Guia de Compras UOL encontrou um kit protetor que promete ajudar em uma das tarefas que mais tomam tempo na cozinha: a limpeza do fogão.

O produto evita que a sujeira de óleo e da comida fiquem grudados diretamente no aparelho. Assim, é só retirar o protetor para lavar, secar e devolver ao fogão. Confira os principais detalhes desse kit e o que diz quem o comprou.

O que o fabricante diz sobre esse kit?

Reutilizável, o produto é feito de tecido de fibra de vidro, revestido de Teflon;

Medidas: 27 cm x 27 cm;

Pode ser cortado para se adequar aos tamanhos de diferentes fogões;

O kit pode ser lavado na máquina lava-louças ou na pia, com água e sabão;

Os protetores são resistentes à óleo, ao contato com a água, à corrosão e à alta temperatura, segundo o fabricante.

Kit protetor de fogão vem com quatro unidades Imagem: Reprodução/ Shopee

O que diz quem usou?

O produto tem nota média na Shopee de 4,7 (do total de cinco). Confira:

Achei perfeito para dar um up no meu fogão velhinho e também é superprático de limpar. Recomendo.

Andy

Pontos positivos: auxilia na proteção, fácil de limpar e reutilizável. Pontos negativos: material frágil e não fecha por completo (sempre fica tipo como tivesse algo "afofando" embaixo) e por conta disso, as grelhas ficam mais altas. Eu compraria novamente, pois o papel alumínio, que é comum colocar no fogão, acaba grudando, o que dificulta na hora de retirar. Espero que dure bastante.

Mary

Produto de excelente qualidade. Coube certinho no fogão e não queima com o calor. Vale muito a pena comprar e veio bem embalado.

Christiane

O produto é muito bom. Evita realmente a sujeira de gordura no fogão e é de fácil limpeza.

Sander

Pontos de atenção

Os consumidores reclamam que o tamanho do protetor não é compatível com todos os tipos de fogões e que o produto não vem com adesivo para ficar fixado no aparelho.

Não serve para todos os fogões. Então não gostei da minha compra.

Chaiane Castro

Não gostei do tipo de material. É bem fino e veio todo marcado, como se estivesse riscado. O tamanho não foi compatível. Não gostei.

Geisa Alves

Não gostei. Não fixa no fogão e fica solto. A sujeira entra por debaixo. Eu pensei que tivesse aderência ou algum tipo de cola pra aderir no tampo. Vou jogar fora e voltar para o alumínio. Não protege nada.

Ester Wanderley

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.