Commander fica mais ágil com nova motorização e ganha pequenos ajustes

O novo episódio do programa Carona tem como destaque um dos principais lançamentos da Stellantis em 2025: é o Jeep Commander, em sua versão Overland, que recebeu nova motorização vinda da Ram Rampage.

Sai o antigo propulsor 2.0, entra a opção 2.2 que já era utilizada na picape 'irmã'. Com 200 cv (30 cv a mais) e 45,5 kgfm de torque, o Commander ganhou uma condução mais ágil e eficiente.

O design do Commander 2025 também recebeu ajustes, mantendo a identidade robusta da marca, mas com detalhes mais modernos. A grade dianteira foi redesenhada, e os faróis ganharam tecnologia LED, melhorando a iluminação e o visual do SUV.

No interior, o carro mantém o espaço generoso, com capacidade para sete passageiros e materiais de alta qualidade. A tecnologia embarcada é outro destaque do Commander 2025. O SUV vem equipado com central multimídia de 10,1 polegadas, painel digital de 10,25'' conectividade sem fio e compatibilidade com Android Auto e Apple CarPlay.

Além disso, o modelo conta com uma série de assistentes de direção, como controle de cruzeiro adaptativo, alerta de colisão e assistente de permanência em faixa.

Moraes também avaliou o outro carro da Stellantis que ganhou a motorização 2.2 turbodiesel. No caso da Fiat Toro, o ganho de potência (era 170 cv) melhorou consideravelmente o desempenho da picape.

O conforto acústico também foi aprimorado, tornando a condução mais agradável, mesmo para um modelo diesel. O consumo de combustível também é um destaque, com eficiência de 13,6 km/l na estrada.

A Toro vem equipada com uma variedade de itens de série. A versão Ranch inclui painel digital, central multimídia com tela vertical que oferece Android Auto e Apple CarPlay sem fio, Wi-Fi e navegador GPS nativo.

Os bancos em couro, ajustes elétricos para o motorista, e um acabamento premium contribuem para a experiência do usuário.

Outra atração é o quadro Autosserviço, no qual Jorge Moraes traz dicas de manutenção. Nesta semana, o apresentador fala sobre cuidados com a correia dentada com a ajuda do especialista Marcelo Silva.

O consultor ressalta a importância de observar o manual do proprietário para saber o prazo de troca do componente. Ele também lembra que negligenciar essa manutenção pode trazer danos severos ao motor, com custo muito alto de reparação.

A quilometragem percorrida e o tempo de uso devem ser levados em consideração na hora de fazer essa manutenção, sendo importante observar o estado do componente a cada revisão.

Além da correia dentada, você também deve fazer a troca do rolo tensor e dos parafusos utilizados, para que não haja folga. O custo para esta manutenção, já contando a mão de obra, está na casa de R$ 600 - dependendo do motor e do grau de complexidade.

Por fim, Moraes ainda responde a dúvidas do público em mais uma edição do quadro 'Fala Carona'.

Carona' estreia 2ª temporada no UOL Carros

Atração do UOL Carros na programação do Canal UOL, o 'Carona' estreia em 2025 sua segunda temporada, sempre abordando os assuntos mais quentes do mercado automotivo todas as segundas-feiras, às 11h (horário de Brasília).

Apresentado pelo jornalista Jorge Moraes, o programa traz os lançamentos mais importantes do setor, além de dicas de serviços, entrevistas com personagens, curiosidades e novas tendências para você ficar por dentro do que interessa no mundo dos carros e da mobilidade.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.