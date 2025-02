Colombiano é preso com drogas escondidas em peruca no aeroporto

Um colombiano de 40 anos foi preso no Aeroporto Internacional Rafael Núñez, em Cartagena das Índias, ao tentar embarcar para Amsterdã com 19 cápsulas de cocaína (220 gramas) em uma peruca. A droga apreendida está avaliada em mais de 10 mil euros (equivalente a mais de R$ 60,4 mil).

O que aconteceu

O colombiano foi interceptado por agentes antidrogas no Aeroporto Internacional Rafael Núñez, em Cartagena, ao tentar embarcar em um voo com destino a Amsterdã, na Holanda. Durante uma inspeção detalhada, os policiais notaram que o cabelo do homem parecia "levemente eriçado", o que levantou suspeitas.

Ao ser levado para uma sala reservada, os agentes descobriram 19 cápsulas de cocaína, totalizando 220 gramas, escondidas entre a peruca e o couro cabeludo. A droga, que seria levada para a Holanda, está avaliada em mais de 10 mil euros (cerca de R$ 60,4 mil).

O homem, que não teve o nome divulgado, já tem dois antecedentes por tráfico de drogas. Ele foi detido e encaminhado às autoridades competentes, onde responderá pelos crimes de fabricação, porte e tráfico de entorpecentes.

A Polícia Nacional da Colômbia disse que os especialistas identificaram o indivíduo através de um perfilamento. O procedimento é usado por agentes antidrogas para identificar passageiros suspeitos com base em uma análise detalhada de comportamento, aparência, histórico de viagens e outros critérios. Especialistas observam sinais como nervosismo excessivo, inconsistências no relato do viajante e padrões comuns entre transportadores de drogas.

Só neste ano, mais de 450 pessoas foram presas por tráfico de drogas na Colômbia. O país é um dos principais exportadores de cocaína do mundo, e as autoridades têm intensificado as operações antidrogas em aeroportos e fronteiras.