Colheita da soja atinge 36,4% da área no Brasil, afirma Conab

São Paulo, 25 - A colheita de soja da safra 2024/25 no Brasil alcançava, até domingo (23), 36,4% da área plantada, avanço de 10,9 pontos porcentuais em relação à semana passada, mas leve atraso de 1,6 ponto porcentual na comparação com igual período da safra 2023/24. As informações são da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), em seu boletim semanal de progresso de safra.Os Estados que estão com os trabalhos mais adiantados na colheita de soja são Mato Grosso, com 66,7% da área trabalhada; Goiás, Paraná e Tocantins, com 40%, e Maranhão, com 35%. A colheita só não começou ainda no Rio Grande do Sul.Em relação à semeadura de soja da safra 2024/25, os trabalhos avançaram 0,3 ponto porcentual em relação ao domingo anterior e finalmente foram concluídos, diz a Conab.Já o plantio de milho de segunda safra, que vem preocupando o mercado por causa do atraso nos trabalhos de campo, e do aumento do risco climático, avançou 17,9 pontos porcentuais na semana, ficando, até domingo, em 53,6% da área prevista. Ainda há relativo atraso em comparação com igual momento da safra 2023/24, quando 59% da área (ou 5,4 pontos porcentuais acima) já havia sido plantada. O Estado de Mato Grosso, principal produtor de milho na safra de inverno, semeou 67,7% da área estimada, avanço de 21,7 pontos porcentuais na comparação semanal. Em relação a igual período da safra passada, quando 77,4% da área havia sido trabalhada, há atraso de 9,7 pontos porcentuais.Em relação ao milho verão 2024/25, o plantio avançou 1,5 ponto porcentual, para 99,6% da área prevista. Em comparação com igual período da safra passada, os trabalhos estão 0,1 ponto porcentual adiantados. Já a colheita do grão de verão atingia, até domingo no País, 20,9%, avanço de 3,6 pontos porcentuais na comparação com a semana anterior. Em comparação com igual período de 2023/24, há atraso de 3 pontos porcentuais.