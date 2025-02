O governo de Gabriel Boric decretou nesta terça-feira (25) estado de exceção e impôs um toque de recolher noturno em boa parte do Chile, devido a um apagão em massa causado por uma suposta falha no sistema elétrico, anunciou o Ministério do Interior.

"Teremos um toque de recolher das 22h às 6h", informou em entrevista coletiva a chefe da pasta, Carolina Tohá.

