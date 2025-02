'Chega a tremer as janelas': brasileiro morador de Kiev relata novos bombardeiros na capital ucraniana

Um dia após a Ucrânia lembrar os três anos do início da guerra que trava com a Rússia, Kiev foi alvo de um ataque de drones e mísseis. Mesmo que as forças ucranianas tenham conseguido interceptar boa parte dos disparos, os moradores passaram a madrugada ouvindo as explosões. Um brasileiro que vive na capital conta que há muito tempo a cidade não era alvo de ataques tão intensos.

Um alerta aéreo foi emitido na manhã de terça-feira (25) para grande parte da Ucrânia devido à presença de mísseis de cruzeiro lançados por Moscou. As forças de Kiev afirmam ter abatido 133 drones e pelo menos seis mísseis russos. Além da capital, as cidades de Poltava, Soumy, Cherniguiv, Cherkassy, Kirovograd, Jytomyr, Mykolaïv e Dnipro também foram visadas.

Em Kiev, os moradores passaram a noite ouvindo as deflagrações provocadas pela interceptação dos drones e mísseis. "A gente fica deitado na cama, escutando", contou à RFI o brasileiro Jonatan Santiago enquanto era possível ouvir, ao fundo, explosões ecoando. "A recomendação é descer para o abrigo. Mas como os ataques acontecem todo dia, a gente nem sempre desce para o abrigo. [O som das explosões] é muito alto. Chega a tremer as janelas", relata.

Ex-jogador de futsal e empreendedor esportivo, Santiago vive na Ucrânia desde 2012. Ele deixou o país entre fevereiro de 2022, no início do conflito, mas em agosto de 2023, quando voltou para a capital, notou a intensificação recente dos ataques. "Os últimos dias, desde que começou a discussão sobre um possível tratado de paz e possíveis eleições [na Ucrânia], o negócio está bem feio. São muitos ataques, que duram cinco, seis horas, com muitos drones, muito barulho de explosões", disse.

"Já vai fazer uma semana [que os ataques continuam], sem parar. Não me lembro quando tivemos tantos ataques em uma semana seguida, com tantos drones e mísseis", testemunhou o brasileiro.

Uma mulher de 44 anos ficou ferida na região de Kiev, e casas foram danificadas, de acordo com a administração militar regional. Segundo o Ministério do Interior da Ucrânia, uma mulher também ficou ferida em Zhytomyr, depois que um edifício foi atingido por estilhaços, e outros dois moradores foram atingidos em um ataque de drone na região de Soumy, perto da fronteira com a Rússia.

Moscou alega ter como alvo a "infraestrutura do aeródromo militar" ucraniano. "Os objetivos do ataque foram alcançados", disse o ministério russo da Defesa.

A ofensiva aconteceu no momento em que a invasão russa à Ucrânia completa três anos. Para marcar a data, vários líderes estrangeiros estiveram em Kiev, nesta segunda-feira (24), para levar apoio à população e ao presidente Volodymyr Zelensky, em um momento crítico da guerra.

Durante a visita dos líderes estrangeiros, um alerta de ataque aéreo também foi emitido em toda a Ucrânia.