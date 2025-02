Trégua nas 'próximas semanas'? Em que pé está o cessar-fogo na Ucrânia

O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou que uma "trégua" na guerra entre Ucrânia e Rússia poderia ser alcançada nas "próximas semanas" após encontro com o presidente dos EUA, Donald Trump na segunda-feira (24).

Os EUA pressionam por um cessar-fogo rápido, mas divergências em relação a garantias para a Ucrânia colocam em risco a chance de um acordo.

O que aconteceu

A reunião, apesar de tom amigável, exibiu divergências entre EUA e Europa sobre a questão na Ucrânia. Trump deseja um acordo rápido de cessar-fogo, enquanto Macron pediu uma trégua, seguida de um acordo de paz que incluísse garantias de segurança à Ucrânia.

"Nós queremos paz, ele quer paz", disse Macron a repórteres. "Nós queremos paz rapidamente, mas não queremos um acordo que seja fraco", afirmou.

Ambos concordam sobre a mobilização de forças de manutenção de paz europeias quando houver um acordo. "Elas não ficariam nas linhas de frente. Não participariam de qualquer conflito. Elas estariam lá para garantir que a paz seja respeitada", afirmou o presidente francês no Salão Oval, com Trump.

Trump citou que a Europa deve assumir "papel central" para garantir a segurança de longo prazo na Ucrânia. "A Europa deve assumir esse papel central para garantir a segurança de longo prazo da Ucrânia", afirmou.

Aos repórteres, Trump afirmou que o presidente russo, Vladimir Putin, aceitaria tropas de paz europeias na Ucrânia. "Ele não tem nenhum problema com isso", disse o presidente dos EUA.

O governo da Rússia, entretanto, rebateu o presidente dos EUA horas depois. Na semana passada, o ministro russo das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, disse que Moscou veria isso como uma "ameaça direta" à soberania da Rússia.

Durante a entrevista coletiva com Trump, Macron lembrou que qualquer acordo de paz "não deve significar uma rendição da Ucrânia". Macron disse que consultou cerca de 30 líderes europeus e aliados nos últimos dias e que a paz deve garantir a soberania ucraniana.

"Nenhum interesse"

A imprensa francesa se mostrou pessimista sobre um acordo que proteja a Ucrânia e a Europa após a reunião entre Macron e Trump. O Le Monde Macron até tentou influenciar a posição dos EUA, para obter garantias de segurança em caso de cessar-fogo. Mas Trump não assumiu nenhum compromisso", afirmou.

Uma correspondente do portal FranceInfo, que acompanhou a visita de Macron, afirmou que os dois presidentes falaram o tempo todo de assuntos diferentes. Enquanto Macron buscava garantias de segurança para um cessar-fogo, Trump demonstrou só ter um interesse: que o presidente ucraniano Volodimir Zelensky assine rapidamente o acordo de cessão de parte das terras raras da Ucrânia.

Exploração mineral

EUA tentam acordos com Rússia e Ucrânia para exploração mineral. Trump diz que acredita que seu país "merece recuperar as quantias colossais de dinheiro" que enviaram para a Ucrânia.

"É por isso que devemos ter um acordo com a Ucrânia sobre minerais essenciais e terras raras", disse Trump. "Gastamos mais de US$ 300 bilhões (R$ 1,7 trilhões), e a Europa gastou cerca de US$ 100 bilhões (R$ 572 bilhões). Essa é uma grande diferença e em algum momento devemos igualar."

Governo dos EUA pretende chegar a um acordo com a Ucrânia nesta semana. "O acordo será assinado", disse o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessen, em uma entrevista à Fox News no domingo, acrescentando que estava "esperançoso" de que isso aconteceria na próxima semana.

Putin se disse favorável aos investimentos dos EUA na exploração de minerais nos territórios da Ucrânia ocupados pelo Exército russo. "Estamos prontos para atrair parceiros estrangeiros para nossos novos territórios históricos que foram devolvidos à Rússia", afirmou Putin.

"Os americanos precisam de terras raras. Temos muitas delas", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, em uma entrevista coletiva. No entanto, segundo Dmitry Peskov, Moscou precisa de tempo para reconstruir suas relações com Washington e restaurar a confiança nos Estados Unidos.

Resolução na ONU

Nesta terça-feira, os governos dos EUA e da Rússia aprovaram uma resolução no Conselho de Segurança da ONU para acabar com a guerra. O texto, entretanto, não responsabiliza a Rússia pelo conflito e é visto como uma ameaça à soberania da Ucrânia.

Sem referência à invasão, ele contém apenas um parágrafo. A resolução reconhece "a trágica perda de vidas ao longo do conflito entre a Rússia e a Ucrânia" e pede "um fim rápido" e "uma paz duradoura entre a Ucrânia e a Rússia". Não há condenação a Moscou ou referência à invasão.

Países europeus tentaram emendar o texto, pedindo a identificação do agressor —no caso, a Rússia. Os EUA vetaram todas as emendas. Dez países aprovaram o texto. Os países europeus se abstiveram.

Na Assembleia Geral da ONU, outra resolução, apresentada pela Ucrânia e defendida pelos países da UE, foi aprovada por 93 países. O texto determina que a Rússia "retire de forma imediata, completa e incondicionalmente todas as suas forças militares do território da Ucrânia"; 18 países votaram contra, entre eles EUA e a Rússia.

Premiê britânico visita Trump

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, viajará para Washington na quinta-feira (27) para se reunir com Trump. Starmer tentará convencê-lo de que garantias de segurança são necessárias para qualquer acordo de cessar-fogo com a Rússia na Ucrânia.

O objetivo levar os EUA a forncecer uma rede de segurança para qualquer envio de tropas europeias à Ucrânia para supervisionar um cessar-fogo. Reino Unido e França lideram a proposta de enviar uma "força de segurança" de milhares de soldados europeus para proteger a Ucrânia se os combates cessarem.

Starmer também insistirá na presença da Ucrânia nas negociações. A diretora do centro de pesquisa britânico "Foreign Policy Group", Evie Aspinall, acredita que o premiê "será muito relutante em criticar Trump publicamente, mas terá que encontrar uma maneira de fazê-lo de forma diplomática, pelo bem da Ucrânia".

Enquanto isso, o conflito continua

A Força Aérea da Ucrânia afirmou nesta terça-feira (25) ter derrubado 133 drones e seis mísseis russos durante a noite. A Rússia teria lançado 213 drones e sete mísseis, segundo o relatório. O comunicado informa ainda que as regiões centrais de Kiev e Zhytomyr foram atingidas, mas não revela detalhes. A maioria dos aparelhos foi derrubada sobre as regiões de Poltava, Sumy, Kiev e outras, segundo a Força Aérea.

Duas mulheres ficaram feridas. Uma em Zhytomyr, após um edifício ser atingido por estilhaços, e outra na região de Kiev.

Reconstrução da Ucrânia

Mais de US$ 500 bilhões (R$ 2,9 trilhões) serão necessários para reparar os danos causados pela invasão russa na Ucrânia. O levantamento, divulgado nesta terça-feira, foi feito pelo governo ucraniano, pelo Grupo do Banco Mundial, pela Comissão Europeia e pelas Nações Unidas.

O comunicado afirma que o número é "aproximadamente 2,8 vezes o PIB nominal estimado da Ucrânia para 2024". O estudo cobriu a destruição que ocorreu entre o início da invasão russa em fevereiro de 2022 e dezembro de 2024.

13% das casas do país foram danificadas ou destruídas, o que afetou mais de 2,5 milhões de lares. Segundo o estudo, 75% dos danos ocorreram nas áreas de fronteira no leste, norte e sul do país.

(Com AFP, Reuters e RFI)