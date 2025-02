Casal senta ao lado de corpo de mulher que morreu em voo de 15 horas

Um casal australiano foi obrigado a sentar ao lado do corpo de uma mulher que morreu durante um voo de 15 horas da Qatar Airways, entre Melbourne, na Austrália, e Doha, no Qatar.

O que aconteceu

Durante o voo da Qatar Airways, uma passageira não identificada sofreu uma emergência médica e desmaiou no corredor. A tripulação tentou reanimá-la, mas não obteve sucesso.

A equipe de bordo tentou mover o corpo para a classe executiva, mas não conseguiu devido ao tamanho da passageira e à estreiteza do corredor. O casal, que estava em uma fileira de quatro assentos com dois lugares vagos, foi solicitado a se mover para que o corpo fosse colocado ao lado deles.

Eles disseram: 'Você pode se afastar, por favor?', e eu apenas respondi: 'Sim, sem problemas'. Então, colocaram a senhora na cadeira em que eu estava Michael Ring ao A Current Affair

O casal afirmou que ficou ao lado do corpo, coberto por um lençol, por quatro horas. Eles criticaram a falta de apoio da tripulação, que não ofereceu outro assento nem suporte emocional durante o incidente..

Jennifer, que estava visivelmente abalada, foi convidada por outro passageiro a sentar-se em um assento na fileira de trás. O casal também destacou que havia assentos vagos no avião que poderiam ter sido usados para evitar a situação.

Reação da Qatar Airways

Em nota, a Qatar Airways expressou pesar pelo ocorrido e afirmou que está em contato com os passageiros afetados.

Em primeiro lugar, nossos pensamentos estão com a família do passageiro que infelizmente faleceu a bordo do nosso voo. Pedimos desculpas por qualquer inconveniente ou sofrimento que este incidente possa ter causado e estamos entrando em contato com os passageiros de acordo com nossas políticas e procedimentos Qatar Airways

Com informações de Current Affair