Casa Branca diz que mudará regras de acesso à imprensa

A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, anunciou nesta terça-feira (25) uma mudança nas regras de acesso à imprensa, rompendo com um sistema que vigora há anos e é gerido pelos próprios meios de comunicação.

O "pool", o pequeno grupo de jornalistas com acesso privilegiado ao presidente, por exemplo no Salão Oval ou no avião presidencial, estará aberto a novos veículos, escolhidos desta vez pelo governo americano, e não pela Associação de Correspondentes da Casa Branca (WHCA, na sigla em inglês).

"Devolvemos o poder ao povo", afirmou Leavitt, para quem "centenas" de jornalistas merecem esse acesso. Ela detalhou, no entanto, que "os veículos tradicionais, que fazem parte do 'pool' de imprensa há décadas, ainda poderão participar".

Até agora, a admissão a esse grupo restrito, do qual a AFP faz parte, era decidida pela WHCA.

"Esta medida atenta contra a independência da imprensa livre nos Estados Unidos", disse Eugene Daniels, presidente desta associação criada em 1914.

"Num país livre, os líderes não devem poder escolher o seu próprio corpo de imprensa", acrescenta ele em comunicado.

A WHCA é quem gerencia o funcionamento do grupo de jornalistas que acompanham o presidente durante cada uma de suas aparições públicas, na Casa Branca ou quando viaja pelos Estados Unidos e o mundo.

O "pool" se encarrega de informar, para os jornalistas que não estão no local, os fatos, gestos e declarações do chefe de Estado.

O anúncio foi feito em meio a um enfrentamento entre a Casa Branca e a agência de notícias americana AP, que fazia parte do círculo restrito de jornalistas aos quais se permite maior proximidade com o presidente, até que foi proibida pelo governo recentemente.

A administração americana vetou a AP por se recusar a chamar de "Golfo da América" o "Golfo do México", rebatizado por um decreto do presidente Donald Trump.

Nesta segunda-feira, um juiz federal rejeitou um recurso apresentado pela Associated Press, um pilar do jornalismo americano, que pedia a restauração de seu acesso total à Casa Branca, sem se pronunciar sobre o mérito.

"RIP WHCA" ("Descanse em paz, WHCA"), regozijou-se em uma mensagem na rede social X Jason Miller, um dos assessores da Casa Branca, compartilhando um vídeo de homens carregando um caixão enquanto dançam, um "meme" muito popular entre os internautas.

Em sua primeira coletiva de imprensa, Karoline Leavitt anunciou o convite a "novos veículos", também escolhidos pela Casa Branca, para fazer perguntas.

E, nos últimos dias, o acesso ao Salão Oval foi aberto a jornalistas que trabalham para meios de comunicação bastante populares entre os simpatizantes de Donald Trump, que se apoiou muito em podcasts e influenciadores digitais durante sua campanha eleitoral, enquanto atacava violentamente a mídia tradicional.

