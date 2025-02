Capitalização cresce 6,8% em 2024, com arrecadação de R$ 32 bi, mostra Fenacap

O setor de capitalização arrecadou R$ 32,02 bilhões no ano passado, crescimento de 6,8% em relação ao ano de 2023, de acordo com a Federação Nacional de Capitalização (Fenacap). Os resgates totalizaram R$ 23,34 bilhões, alta de 5,8% em um ano, e os sorteios subiram 12,4%, para R$ 1,84 bilhão.

Os títulos da modalidade tradicional somaram R$ 23,1 bilhões, enquanto os de filantropia premiável alcançaram R$ 4,05 bilhões. Os títulos de garantia chegaram a R$ 3,28 bilhões, ainda de acordo com a Fenacap.

Esses títulos são uma das apostas de crescimento do setor. Têm sido utilizados como substituição à figura do fiador ou dos depósitos em contratos de aluguel de imóveis, por exemplo.

O volume de reservas técnicas do setor chegou a R$ 41,5 bilhões, e a Fenacap espera elevar o total a R$ 100 bilhões em quatro anos. A entidade vê novas avenidas de expansão na garantia a licitações, por exemplo.

"Estamos animados para este ano e, em parceria com as associadas, vamos avançar em ações como a implementação da possibilidade de uso dos títulos como garantia em licitações, contratos públicos e Parceria Público-Privadas, de acordo com a nº 14.770/23", diz o presidente da Fenacap, Denis Morais.