Cannes, da 4ª divisão, avança às semifinais da Copa da França

O Cannes, clube do National 2 (da quarta divisão francesa), se classificou nesta terça-feira (25) para as semifinais da Copa da França ao vencer o Guingamp (da 2ª divisão) por 3 a 1.

Revelação desta edição da 'Coupe' junto com o Saint-Brieuc, que enfrenta o Paris Saint-Germain na quarta-feira, o Cannes surpreendeu o quinto colocado da Ligue 2 diante de sua torcida no estádio Pierre-de-Coubertin com gols de Chafik Abbas (23'), Cédric Gonçalves (30') e Julien Domingues (69').

O Cannes, comandado pelo técnico Damien Ott, não perde um jogo desde o dia 19 de outubro do ano passado.

Em outro duelo das quartas de final, o único entre times da elite do futebol francês, o Reims venceu o Angers por 5 a 3 nos pênaltis, após um empate em 1 a 1.

O Brest, da Ligue 1, e o Dunkerke, da Ligue 2, vão fazer o outro duelo das quartas de final, nesta quarta-feira.

dar/ng/iga/gfe/ma/aam/cb

© Agence France-Presse