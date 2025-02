Candidato alinhado a Bolsonaro vence eleição e assume bancada evangélica

Do UOL, em Brasília

O deputado Gilberto Nascimento (PSD-SP) foi eleito presidente da Frente Parlamentar Evangélica. Com o resultado, a bancada continua alinhada ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

O que aconteceu

Gilberto Nascimento obteve 117 votos (63,9%). O deputado Otoni de Paula (MDB-RJ) recebeu 61 votos (33,3%). Foram cinco abstenções. Havia uma terceira candidata, Greyce Elias (Avante-MG), que desistiu e apoiou Nascimento.

A disputa provocou um racha inédito na bancada. Os dois candidatos admitiram que a polarização Lula x Bolsonaro penetrou na frente parlamentar e fez os concorrentes trocarem declarações fortes.

As divergências foram tamanhas que a escolha ocorreu no voto pela primeira vez. A frente parlamentar evangélica tem histórico de decidir o comandante por consensos.

Houve esforço significativo para manter a tradição. A eleição estava marcada para dezembro e foi adiada para se buscar um acordo. A tentativa se provou inócua. Em 11 de fevereiro uma reunião derradeira terminou sem nenhum dos candidatos aceitar qualquer possibilidade de consenso.

Considerado nome de Lula, o deputado Otoni de Paula perdeu a eleição Imagem: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados

Discurso de pacificação

O novo presidente da bancada pregou união. Antes mesmo da vitória, Gilberto Nascimento falava em não deixar que a disputa com Otoni provocasse fissuras na frente parlamentar.

O vitorioso chamou Otoni de "amigo". Ele convidou a deputada Greyce Elias para ser vice-presidente. As declarações ocorreram em seu pronunciamento depois da proclamação do resultado.

Gilberto anunciou que haverá o mesmo número de homens e mulheres como dirigentes. Ele disse que a frente será um exemplo de igualdade.

O discurso contrastou com declarações anteriores de membros da bancada. Gilberto Nascimento nunca ofendeu o rival, mas outros deputados acusaram Otoni de ser agente de Lula. A reclamação ocorreu porque o deputado se aliou a Eduardo Paes (MDB) na eleição municipal do Rio de Janeiro - e que concorreu contra um aliado de Bolsonaro.

O deputado também orou por Lula durante um evento religioso ano passado. Ele se defende dizendo que não era radical e conversava com todos os campos, diferentemente da ala bolsonarista. Outra reação foi partir para o ataque.

Otoni acusou os colegas de entregar a pauta evangélica ao bolsonarismo. O deputado afirmou que hoje bandeiras como ser contra o aborto e contra a liberação das drogas são mais vinculadas a Bolsonaro que à bancada porque os parlamentares abriram mão de discursar por estas causas para discursar em defesa do ex-presidente.

O deputado ainda reclamou de interferência de Silas Malafaia, aliado ferrenho de Bolsonaro. O pastor que sempre organiza os atos do ex-presidente refutou as acusações de Otoni. Em dezembro do ano passado, ele declarou que poderia ligar para deputados, mas não iria fazer isso.

Bandeiras para unir a bancada

Gilberto assume o cargo amanhã durante o culto da bancada. Será mais uma oportunidade de tentar acabar com as arestas e unificar a bancada.

A frente parlamentar considera sua unidade a maior a força. A avaliação é de que esta característica permitiu fazer frente a pautas progressistas e aprovar seus projetos.

Gilberto Nascimento está relembrando este histórico para tentar unir a bancada. Ele declarou ao UOL que usará temas como aborto, drogas e isenção fiscal para igrejas para mostrar aos colegas de bancada o motivo de união deles.

Alinhamento a Bolsonaro

A bancada evangélica começou a se aproximar de Bolsonaro em 2014. Naquele ano, o deputado Marco Feliciano (PL-SP) assumiu a Comissão de Direitos Humanos porque o PT preferiu outras comissões.

Feliciano usou a comissão para aprovar pautas conservadoras. Bolsonaro estava no time que desgastava a então presidente Dilma Rousseff (PT). Ele se juntou aos evangélicos e incorporou seu discurso, firmando aliança que dura até hoje.