Camiseta básica faz sucesso e está por R$ 40: 'Tecido é macio e fresquinho'

Estilo é essencial, mas o look fica ainda melhor e completo quando a roupa une conforto e versatilidade. Pensando nisso, o Guia de Compras UOL encontrou uma camiseta feminina, da marca Lovito, que pode resolver esse dilema—já que a peça combina com diversas roupas e promete conforto para quem usa.

Segundo informações do fabricante, a camiseta é lisa, básica e macia, o que facilita na hora de montar looks mais elegantes, ideal tanto para festas quanto para ambientes profissionais. Confira a descrição da peça, o que diz quem a experimentou e pontos de atenção:

O que diz o fabricante sobre a camiseta?

Camiseta básica casual;

Feita de poliéster e elastano;

Promete maciez e conforto;

Com gola em formato "V" e sem mangas;

Possui um pingente com a letra "D" que se destaca na parte frontal;

O tecido pode ser um pouco fino e transparente, principalmente me cores mais claras;

Disponível nas cores branco, preto e verde.

O que diz quem comprou?

Na Shopee, essa camiseta feminina tem 9,4 mil avaliações, com nota média de 4,9 estrelas (máximo de cinco). Segundo os consumidores, essa peça se destaca pela qualidade do tecido, conforto e sem transparência.

Eu já tinha comprado essa blusa na cor branca e adorei. Veste super bem e a qualidade do tecido é ótima. Chegou antes do prazo previsto para entrega. Cláudia Elaine

Pedi três camisetas e veio certinho, bem embalada. O tecido é muito gostoso, macio e fresquinho de usar, super recomendo. Darlene Santos

A blusa é linda, tem bom acabamento, é acinturada, não mostra o sutiã nas laterais e o tecido em boa grossura (não fica tão transparente no branco). Ana Cláudia Leite

Chegou bem rápido, é linda. Achei que fosse mais solta no corpo, mas é muito confortável. Diana Silva Costa

Pontos de atenção

Outros consumidores relataram como pontos negativos a fragilidade e textura grossa do tecido. Confira os comentários:

Achei o material frágil e a forma é pequena demais. Só fiquei porque vem com a inicial "D" do nome do meu filho. Liliam Freire

Chegou rápido, mas não gostei do tecido. A camiseta tem elastano, mas achei o tecido grosseiro para o estilo da blusa. Lopes

Infelizmente, o formato é pequeno, mas a qualidade é boa e fica bem casual . Gi Silva

