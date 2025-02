Bolsas da Europa operam majoritariamente em alta, com avanço de defesa e queda de tecnologia

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 25/02/2025 - As bolsas europeias operam majoritariamente em alta na manhã desta terça-feira, à medida que o forte desempenho de ações de defesa se sobrepõe ao mau humor do setor de tecnologia.

Por volta das 6h45 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,29%, a 555,01 pontos.

Também no horário acima, as fabricantes alemãs de armas Renk, Hensoldt e Rheinmetall saltavam 7,2%, 3,9% e 3,7%, respectivamente, em Frankfurt, em meio a expectativas de que o Parlamento alemão acelere a aprovação de lei para ampliar os gastos com defesa.

Por outro lado, o subíndice de tecnologia europeu caía 1,4%, após relatos de que o governo dos EUA planeja endurecer as restrições de acesso da China a semicondutores. Em Amsterdã, a fabricante de equipamentos para produção de chips ASML tinha queda de 1,6%.

No noticiário macroeconômico, foi confirmado mais cedo que o Produto Interno Bruto (PIB) da Alemanha, a maior economia da Europa, encolheu 0,2% no último trimestre de 2024, tanto ante o trimestre imediatamente anterior quando na comparação anual.

Às 6h57 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,21% e a de Frankfurt mostrava alta marginal de 0,03%, enquanto a de Paris caía 0,07%. Já as de Milão e Madri exibiam respectivos ganhos de 0,44% e 0,61%. Lisboa, por sua vez, avançava 1,21%, com ajuda da petrolífera Galp (+7,5%), que divulgou resultados positivos de exploração de um projeto na Namíbia.

