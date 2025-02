Bolsas da Ásia fecham em baixa, com preocupação renovada sobre tarifas de Trump

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 25/02/2025 - As bolsas asiáticas fecharam em baixa nesta terça-feira, à medida que a ofensiva tarifária do governo Trump voltou a pesar no sentimento de investidores.

Na volta de um feriado, o índice japonês Nikkei caiu 1,39% em Tóquio, a 38.237,79 pontos, pressionado por ações de eletrônicos, enquanto o Hang Seng recuou 1,32% em Hong Kong, a 23.034,02 pontos, o sul-coreano Kospi cedeu 0,57% em Seul, a 2.630,29 pontos, após o BC da Coreia do Sul cortar juros, mas também reduzir projeção de crescimento, e o Taiex registrou queda de 1,19% em Taiwan, a 23.285,72 pontos.

Na China continental, os mercados também ficaram no vermelho, sob o peso de ações de mídia. O Xangai Composto caiu 0,80%, a 3.346,04 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto teve perda similar, de 0,82%, a 2.074,31 pontos. Como se previa, o banco central chinês (PBoC) deixou o juro da linha de empréstimo de médio prazo - conhecida como MLF - inalterada em 2%.

Ontem, o presidente dos EUA, Donald Trump, disse que tarifas a importações dos vizinhos Canadá e México "seguirão adiante" quando um adiamento de um mês vencer na próxima semana. Trump também já impôs tarifas adicionais de 10% a produtos da China, que retaliou com medidas semelhantes.

Na Oceania, a bolsa australiana seguiu o tom negativo da Ásia, com baixa de 0,68% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.251,90 pontos.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

*Com informações da Dow Jones Newswires e da Associated Press