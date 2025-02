BNDES pode vender participações em empresas para entrar em novos setores, diz presidente

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) poderá vender participações em empresas onde já investe para ingressar em novos segmentos da economia, afirmou o presidente da instituição, Aloizio Mercadante, nesta terça-feira.

Mercadante afirmou ainda, durante entrevista a jornalistas sobre os resultados do BNDES em 2024, que as aprovações de crédito e desembolsos do banco este ano devem ter como destaques concessões rodoviárias, além do setor naval e exportações.

No ano passado, o BNDES teve lucro líquido de R$26,4 bilhões, crescimento de 20,5% sobre 2023. Em termos recorrentes, o resultado foi de R$13,2 bilhões, expansão de 11%.

(Por Rodrigo Viga Gaier)