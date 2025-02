Blocos do leste e do sul da A?frica avaliam mobilizac?a?o no Congo

(Reuters) - Países do leste e do sul da África estão avaliando a possibilidade de mobilizar tropas para proteger áreas do leste da República Democrática do Congo, agora sob controle do grupo rebelde M23, segundo um documento visto pela Reuters nesta terça-feira.

Os blocos regionais CAO (Comunidade da África Oriental) e CDAA (Comunidade de Desenvolvimento da África Austral) haviam pedido um cessar-fogo na guerra na região rica em minerais que, segundo o primeiro-ministro do Congo, matou cerca de 7.000 pessoas desde janeiro.

O documento visto pela Reuters detalhou recomendações a chefes de defesa após uma reunião de especialistas técnicos na Tanzânia em 23 de fevereiro. Os chefes de defesa devem preparar um relatório que será discutido no próximo fim de semana.

O documento diz que os blocos estão considerando pedir um mandato, ao lado de forças não especificadas da União Africana, para proteger áreas controladas pelo M23 nas províncias de Kivu do Sul e do Norte, e que a missão de manutenção de paz da ONU, Monusco, também pode ser solicitada a reforçar sua presença na região.

“É uma proposta; ainda não fomos notificados”, disse uma fonte da União Africana, acrescentando que qualquer participação da UA precisaria ser aprovada pelo seu Conselho de Paz e Segurança.

Os rebeldes apoiados por Ruanda capturaram as suas duas maiores cidades, em Goma e Bukavu, e os aeroportos que as atendem, cortando as principais rotas de fornecimento de ajuda a centenas de milhares de pessoas desalojadas.

(Reportagem da Redação do Congo)