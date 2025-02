Cientistas encontram vestígios de bebida alcóolica milenar no Sul do Brasil

Cientistas encontraram na região da Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul, fragmentos que podem ser provas milenares da produção de bebidas alcoólicas no território brasileiro.

O que aconteceu

Fragmentos de cerâmica datam de 2.300 e 1.200 anos atrás. A pesquisa publicada no periódico PLOS ONE sugere que as bebidas feitas por ancestrais indígenas usavam vegetais como tubérculos, milho e palma.

Material revela indícios da fabricação de bebidas alcoólicas e cocção de comida. Além disso, a cerâmica revelou evidências do processamento de peixes e da confecção de alimentos obtidos pelo aquecimento, armazenamento e porventura técnicas de fermentação.

Esse estudo reforça o poder da arqueologia molecular em revelar informações de artefatos comuns, como cacos de cerâmica, que antes eram inacessíveis por meio de métodos arqueológicos convencionais André Colonese, coautor do estudo e pesquisador da Universidade Autônoma de Barcelona, na Espanha

Celebrações regadas a muita comida e bebida na região. Com os achados, a convicção é que as comunidades antigas se reuniam em montes de terra conhecidos como 'cerritos' para realização de banquetes. Esses locais tinham significado para esses povos, como marcação territorial, monumentos e até mesmo um cemitério.

Vemos exemplos de tais práticas em todo o mundo, geralmente relacionadas à abundância sazonal de espécies migratórias. Esses eventos oferecem uma excelente oportunidade para atividades sociais, como funerais e casamentos, e têm grande significado cultural Marjolein Admiraal, pesquisadora do Laboratório de Bioarqueologia (BioArCh) da Universidade de York

Os cientistas reforçam a importância dos cerritos, estruturas monticulares construídas por sociedades pré-coloniais com rochas e sedimentos. Elas podem ser encontradas no Brasil, Uruguai e Argentina, elevadas acima da erosão para proteger os povos das cheias sazonais da região.