BB informa que produtor já pode aderir ao Desenrola Rural

São Paulo, 25 - As condições para o Desenrola Rural, programa anunciado este ano pelo governo federal, começaram a valer desde a segunda-feira, 24, informou nesta terça-feira, 25, o Banco do Brasil (BB), em nota. Segundo a instituição financeira, apenas no BB, pelo menos 406 mil produtores devem ser beneficiados com o programa.O banco acrescenta que agricultores familiares e suas cooperativas poderão aderir ao programa até 31 de dezembro, "caso estejam interessados em quitar ou renegociar dívidas sob condições especiais". O Desenrola Rural também tem por objetivo, diz o BB, "ampliar o acesso às linhas do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf)". A instituição financeira explica que os produtores poderão ter descontos de até 70% para liquidação ou renegociação de débitos inscritos na Dívida Ativa da União; crédito Instalação do Programa Nacional de Reforma Agrária do Incra; descontos de até 80% para liquidação ou renegociação de operações com risco integral do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO), "observados os saldos devedores das operações na data de liquidação", além de condições especiais para liquidação ou renegociação de dívidas junto ao Banco do Brasil, "observada a Políticas de Crédito e Cobrança do BB", destaca o banco.O Banco do Brasil informa também que os agricultores familiares com dívidas inscritas na Dívida Ativa da União deverão realizar a renegociação de seus débitos diretamente com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), por meio da Plataforma Regularize. Já para as dívidas de Crédito Instalação do PNRA, os beneficiários deverão procurar diretamente o Incra para quitação dos débitos com desconto.Clientes que possuam operações de Pronaf contratadas entre 1º/1/2012 e 31/12/2022 com recursos e risco integral do FCO, cujas parcelas tenham sido contabilizadas em prejuízo pelo Fundo até 12/02/2025 (data de publicação do Decreto), poderão procurar o BB para liquidar ou renegociar as parcelas com descontos de até 80%, observados o somatório dos saldos devedores na data de liquidação.Por fim, o BB comenta que os clientes que possuam dívidas financeiras contabilizadas em prejuízo ou em atraso há mais de 180 dias em operações contratadas com recursos e com risco integral do BB, deverão procurar o Banco para renegociar suas dívidas.O Programa Desenrola Rural também tem objetivo, explica o BB, de "impulsionar a concessão de novos financiamentos nas linhas Pronaf A, A/C e B com recursos do Tesouro Nacional ou do FCO". Esses novos financiamentos abrangem os clientes que se enquadram no Desenrola Rural ou aqueles que não possuam dívidas elegíveis, mas estejam inscritos nos cadastros privados de crédito, "desde que o somatório dessas dívidas não ultrapasse R$ 20 mil".Outra novidade é a possibilidade de os agricultores familiares assentados da reforma agrária, que já tenham atingido o teto de contratação, poderem contratar novas operações na linha Pronaf A, com teto de até R$ 50 mil e bônus de adimplência de 25%.