Aviões israelenses atacam cidade ao sul de Damasco, dizem fontes de segurança e TV

DAMASCO (Reuters) - Aviões de guerra israelenses atacaram uma cidade ao sul da capital da Síria e a província de Daraa, no sul do país, na noite desta terça-feira, disseram moradores, fontes de segurança e a emissora local Syria TV.

A ofensiva atingiu a cidade de Kisweh, a aproximadamente 20 quilômetros ao sul da capital, afirmou a Syria TV e uma fonte de segurança síria, que também afirmou que os ataques miraram uma instalação militar. A fonte não deu mais detalhes.

Outros ataques aéreos israelenses atingiram uma cidade na província de Daraa, no sul do país, segundo um morador e a Syria TV.

Militares israelenses não comentaram o incidente de imediato.

Moradores de Damasco e repórteres da Reuters na cidade ouviram o som de aviões voando baixo sobre a capital e uma série de explosões.

O bombardeio ocorreu horas depois que a Síria condenou a incursão de Israel no sul do país e exigiu a retirada das tropas israelenses, de acordo com a declaração de encerramento de uma cúpula nacional.

Israel deslocou forças para uma zona desmilitarizada monitorada pela ONU dentro da Síria, depois que rebeldes liderados pelo grupo Hayat Tahrir al-Sham (HTS), antigamente afiliado à Al Qaeda, derrubaram o ex-presidente Bashar al-Assad em dezembro.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse no domingo que Israel não tolerará a presença do HTS no sul da Síria, nem de quaisquer outras forças afiliadas aos novos governantes do país, e exigiu que o território fosse desmilitarizado.

