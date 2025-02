Avaliação negativa do governo Lula vai a 44% e supera positiva, diz CNT/MDA

Por Eduardo Simões

SÃO PAULO (Reuters) - O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva passou a ter uma avaliação negativa maior do que a positiva e a desaprovação pessoal do presidente também superou o percentual daqueles que aprovam o seu trabalho, mostrou pesquisa CNT/MDA nesta terça-feira.

De acordo com o levantamento, encomendado pela Confederação Nacional do Transporte (CNT) ao instituto MDA, 44% dos entrevistados têm avaliação negativa do governo, ante 31% na pesquisa anterior, realizada em novembro.

Aqueles que avaliam a gestão positivamente são 29%, ante 35%, e os que têm avaliação regular somam 26%, ante 32%.

Já em relação ao desempenho pessoal de Lula, a desaprovação alcançou 55%, ante 46% em novembro, ao passo que a aprovação somou 40%, contra 50% na pesquisa passada.

A pesquisa CNT/MDA é mais uma a apontar piora na avaliação do governo, após levantamento do Datafolha divulgado em meados deste mês apontar os piores índices de avaliação de todos os mandatos de Lula.

O MDA ouviu 2.002 pessoas presencialmente entre os dias 19 e 23 de fevereiro. A margem de erro da pesquisa é de 2,2 pontos percentuais.