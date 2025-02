CNT/MDA: Avaliação negativa do governo Lula cresce 13 pontos e chega a 44%

Do UOL, em São Paulo

Pesquisa CNT/MDA divulgada hoje (25) mostra que a avaliação negativa do governo do presidente Lula (PT) bateu recorde neste mandato e atingiu 44% — um crescimento de 13 pontos percentuais em relação à rodada anterior, de novembro de 2024, quando era de 31%.

Avaliação do governo federal:

Ótimo: 9,3%

9,3% Bom: 19,4% (avaliação positiva, somando ótimo e bom, é de 28,7%)

19,4% (avaliação positiva, somando ótimo e bom, é de 28,7%) Regular: 26,3%

26,3% Ruim: 12%

12% Péssimo: 32% (avaliação negativa, somando ruim e péssimo, é de 44%)

32% (avaliação negativa, somando ruim e péssimo, é de 44%) Não sabe/não respondeu: 1%

A avaliação positiva também atingiu a mínima deste mandato, em 29%. Na rodada anterior, era de 35%.

O instituto MDA fez 2.002 entrevistas presenciais e domiciliares entre os dias 19 e 23 de fevereiro. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos.

Pesquisa de avaliação do governo federal da CNT/MDA divulgada em 25 de fevereiro de 2025 Imagem: Reprodução/CNT

Governo Lula tem pior avaliação que o de Bolsonaro no mesmo ponto do mandato. Com dois anos de governo, em fevereiro de 2021, Bolsonaro tinha 36% de avaliação negativa.

Maior parte dos entrevistados tinha avaliação positiva do governo nas duas primeiras administrações de Lula após dois anos de governo. Em fevereiro de 2005, Lula tinha 42% de avaliações positivas (40% regulares e 14% negativas), e em março de 2009, 62% de avaliações positivas (29% regulares e 8% negativas).

Resultados da pesquisa estão alinhados com o mostrado pelo Datafolha. No último dia 14, o instituto mostrou que a aprovação do presidente desabou nos últimos dois meses, e chegou a 24%.

Maioria desaprova desempenho pessoal do presidente

O instituto também mediu a avaliação dos entrevistados sobre o desempenho pessoal de Lula à frente do governo. A desaprovação atingiu 55%, ponto máximo deste mandato, nove pontos percentuais a mais do que na rodada anterior.

Avaliação pessoal de Lula

Aprova: 40,5% (era 50% em novembro de 2024)

40,5% (era 50% em novembro de 2024) Desaprova: 55,3% (era 46%)

55,3% (era 46%) Não sabe/não respondeu: 4,2% (era 5%)

Maioria disse que petista não merece reeleição. Essa foi a resposta de 64,8% dos entrevistados, contra 31,7% que acharam que o presidente merece governar o país por mais quatro anos, após 2026.

Idade não é o fator preponderante. A maior parte dos respondentes (43,6%) falou que a idade do presidente, que terá 80 anos em 2026, não é um fator relevante para a avaliação do voto. 36,2% disseram que é um problema, porque preferem líderes mais jovens, e 17,3%, que a idade é uma vantagem, porque valorizam líderes mais experientes. 2,9% disseram que não sabiam, ou não responderam.