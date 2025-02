Aprosoja Brasil questiona taxa de 1,8% sobre exportação de grãos no Maranhão

São Paulo, 25 - A Associação Brasileira dos Produtores de Soja (Aprosoja Brasil) manifestou-se contrária à Contribuição Especial de Grãos (CEG) de 1,8% que entrou em vigor no Maranhão no domingo, 23. Segundo nota divulgada pela entidade, a medida afeta a exportação de soja, milho, sorgo e milheto que passarem pelo território maranhense.De acordo com a Aprosoja Brasil, estimativas baseadas na movimentação do Terminal de Grãos do Maranhão (Tegram) em 2024 indicam que a arrecadação potencial pode superar R$ 600 milhões anuais, dos quais R$ 550 milhões seriam provenientes apenas da soja. A entidade afirma que cerca de 70% deste montante virá de outros Estados: Tocantins (R$ 137 milhões), Piauí (R$ 109 milhões), Mato Grosso (R$ 98 milhões), Bahia (R$ 80 milhões) e Goiás (R$ 1,5 milhões). "Isso é recurso que deixará de circular na economia dos municípios e prejudicará a demanda nos postos de gasolina, borracharia, restaurantes, supermercados. São postos de empregos que serão fechados e a qualidade de vida da população maranhense que piorará", afirmou em nota o presidente da Aprosoja Maranhão, José Carlos Oliveira de Paula.Segundo a Aprosoja Brasil, diversas entidades já ingressaram na Justiça contra a medida, alegando sua inconstitucionalidade frente à Lei Kandir (LC 87/1996), que isenta de ICMS produtos destinados à exportação. A entidade cita que a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (Abiove) já entrou com mandado de segurança questionando a constitucionalidade da Lei.A Aprosoja Brasil ressalta em sua nota que "o que salta aos olhos é que o impacto não se restringirá ao Estado do Maranhão, mas se espalhará por toda a região do Matopiba, parte de Mato Grosso e de Goiás". Segundo a entidade, como esses Estados já têm suas próprias taxas sobre a produção, "o Maranhão dobrará o peso, reduzindo a competitividade e a capacidade de investimentos dos empresários de outros Estados".Ainda segundo a entidade, empresas privadas que operam com exportações de grãos afirmam que "essa cobrança aumenta custos de produção aos agricultores e encarece as operações no Tegram".De acordo com a legislação estadual, o imposto terá caráter provisório, com previsão de extinção em 2043. Os valores arrecadados serão destinados ao Fundo Estadual de Desenvolvimento Industrial do Maranhão, voltado a investimentos na infraestrutura rodoviária estadual. O governo do Maranhão ainda não se manifestou sobre as ações judiciais movidas pelo setor.Além da nova cobrança no Maranhão, um imposto semelhante entrará em vigor no Pará no próximo mês. A Aprosoja Pará afirma que já iniciou negociações para tentar reduzir ou adiar a implementação da medida.