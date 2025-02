Após comentários de Trump, Kremlin reafirma posição contra forças de paz europeias na Ucrânia

MOSCOU (Reuters) - Questionado sobre uma afirmação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que a Rússia está aberta ao envio de forças de paz europeias para a Ucrânia, o Kremlin remeteu os repórteres a uma declaração anterior de que tal medida seria inaceitável para Moscou.

A Rússia tem dito repetidamente que se opõe à presença de tropas da aliança militar ocidental Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) na Ucrânia, com o ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, dizendo na semana passada que Moscou veria isso como uma "ameaça direta" à soberania da Rússia, mesmo que as tropas operassem lá sob uma bandeira diferente.

Questionado sobre o comentário de Trump, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, absteve-se de contradizer publicamente o presidente dos EUA, mas reafirmou efetivamente a oposição da Rússia à ideia.

"Há uma posição sobre esse assunto que foi expressa pelo ministro das Relações Exteriores da Rússia, Lavrov. Não tenho nada a acrescentar a isso e nada a comentar. Deixo isso sem comentários", disse Peskov.

Trump disse na segunda-feira que tanto ele quanto Putin aceitaram a ideia de forças de paz europeias na Ucrânia se um acordo fosse alcançado para acabar com a guerra.

"Sim, ele aceitará isso", disse Trump. "Fiz essa pergunta especificamente a ele. Ele não tem nenhum problema com isso."

(Reportagem de Dmitry Antonov)