Apagão no Chile afeta da maior mina de cobre do mundo às ruas de Santiago

SANTIAGO (Reuters) - Um apagão de energia atingiu grandes áreas do Chile nesta terça-feira, interrompendo as operações de mineração no maior produtor de cobre do mundo e deixando os moradores de Santiago sem eletricidade.

A estatal chilena Codelco, maior produtora de cobre do mundo, disse que a queda de energia afetou todas as suas divisões e que as minas de Chuquicamata, Andina, Salvador e El Teniente ficaram sem energia.

Escondida, a maior mina de cobre do mundo, ficou sem eletricidade, afirmou uma fonte próxima ao assunto à Reuters. A mineradora Antofagasta disse que estava usando geradores para manter a operação em suas minas.

A falta de energia afetou desde as regiões de Arica e Parinacota, no norte, até a região sul de Los Lagos, segundo o Serviço Nacional de Prevenção e Resposta a Desastres do Chile (Senapred). Não houve registros de situações de emergência.

Luzes nas ruas em Santiago não estavam funcionando, segundo testemunhas da Reuters. O metrô de Santiago, que transporta milhões de passageiros por dia, também foi afetado.

Empresas de transmissão de eletricidade investigam quais as origens da falha e trabalham para restabelecer o serviço, disse a Senapred.

(Reportagem de Fabian Andres Cambero)