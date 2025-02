Após apagão, Chile decreta estado de exceção; energia começa a voltar

Um apagão considerado incomum atinge o Chile nesta terça-feira (25). Há mais de seis horas, moradores de várias partes do país enfrentam dificuldades. O presidente Gabriel Boric decretou estado de exceção e toque de recolher a partir das 22h até às 6h desta quarta-feira (26). Parte do país teve o fornecimento restabelecido apenas no começo da noite.

O que aconteceu

Corte no sistema elétrico do Chile foi detectado às 15h16, segundo o Senapred (Serviço Nacional de Prevenção e Resposta a Desastres). Pelo menos 19 milhões de pessoas em diferentes partes do país, incluindo a capital, Santiago, ficaram sem energia elétrica. Metrô da capital foi esvaziado e ônibus extras foram disponibilizados.

Regiões que ainda não tiveram a energia restabelecida às 22h são Arica e Parinacota, na divisa com o Peru, e Los Lagos, que tem parte da fronteira com a Argentina. No auge do problema, quase 99% das cidades do país estavam sem energia.

Toque de recolher foi decretado pelo presidente Gabriel Boric. De acordo com a publicação, também replicada na conta do "X", antigo Twitter, está proibido sair de casa das 22h (o fuso horário é o mesmo de Brasília) até às 6h desta quarta-feira (26). "Estado excepcional de catástrofe" também foi declarado.

Cogrid (Comitê Nacional de Gestão de Riscos e Desastres do Chile) foi convocado às pressas para uma reunião de emergência. Prioridade é tentar restabelecer o fornecimento de energia.

El Presidente Gabriel Boric decretó Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe desde las regiones de Arica y Parinacota hasta Los Lagos.



TOQUE DE QUEDA:

Desde el martes 25 a las 22:00 horas hasta el miércoles 26 a las 6:00 horas. -- Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) February 25, 2025

Nas redes sociais, centenas de moradores publicam situação de momento. Um usuário publicou um vídeo em que um cidadão italiano fazia uma transmissão ao vivo pelas ruas de Santiago no exato momento que a luz apagou.

Tradicional festival de música de Viña del Mar, cidade no noroeste do país, foi suspenso por falta de energia. Esta seria a terceira noite do encontro musical.

¡Increíble! Ciudadano italiano se encontraba realizando un en vivo por Santiago de Chile cuando ocurrió el apagón #cortedeluz pic.twitter.com/A3Au1Mdp2S -- angel (@angel4yvl) February 25, 2025

BREAKING - Chile suffers extensive electricity blackout: authorities#Chile pic.twitter.com/UYoLk8sTRA -- MOHAMMAD AHSAN (@MOHAMMAD_AARSH) February 26, 2025

(Reportagem em atualização)