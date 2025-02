Wall Street fecha em baixa, afetado por setor tecnológico

A Bolsa de Valores de Nova York fechou em baixa nesta segunda-feira (24), quando a recuperação que se ensaiava após a forte queda de sexta-feira foi frustrada pela queda de algumas das grandes capitalizações do setor tecnológico.

Assim, o índice Dow Jones subiu 0,08%, enquanto, em contrapartida, o tecnológico Nasdaq caiu 1,21% e o ampliado S&P 500, 0,50%.

Desde o pregão de sexta-feira não houve mudança nas "preocupações sobre uma desaceleração modesta do crescimento econômico dos Estados Unidos no primeiro trimestre e a inflação, devido à incerteza política" causada pela administração do presidente americano Donald Trump, segundo Angelo Kourkafas, da Edward Jones.

"O mercado está em compasso de espera [...], mas, para seguir progredindo, a incerteza política teria que começar a se dissipar", acrescentou.

Durante uma coletiva de imprensa conjunta na Casa Branca com o presidente francês Emmanuel Macron, Trump anunciou que aumentará as tarifas aplicadas a Canadá e México "na data prevista" de 1º de março.

A declaração, feita minutos antes do fechamento das operações em Wall Street, ampliou as perdas dos índices Nasdaq e S&P 500, e anulou parte dos ganhos no Dow Jones.

O mercado americano também se viu afetado pela forte queda de várias grandes capitalizações no setor de tecnologia.

As ações da Alibaba, gigante chinês do comércio eletrônico, caíram mais de 10% depois que o grupo anunciou sua intenção de investir 53 bilhões de dólares (303 bilhões de reais) "nos próximos três anos" em inteligência artificial (IA) e em serviços na nuvem.

Também ficaram no vermelho Nvidia (-3,09%) e Microsoft (-1,03%).

tmc/vmt/db/ag/dga/rpr/am

© Agence France-Presse