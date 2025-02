De empreendedora a empresária: Vivi Duarte diz como fez virada profissional

Inspirada em estratégias de marketing do exterior, que usavam o empoderamento como uma linguagem de conexão com o público, a jornalista e marketeira Viviane Duarte criou há 15 anos a consultoria de marketing e diversidade Plano Feminino.

Com um início cheio de percalços na conquista de cada cliente, atualmente a Plano é parceira da Mynd, uma das maiores agências de influenciadores do país, conectando as mensagens que as marcas desejam transmitir ao público consumidor com propósito, abraçando os direitos das mulheres, questões raciais e LGBTQIAPN+.

No "Divã de CNPJ", do Canal UOL, Viviane explica que o fato de a Plano trabalhar com causas não diminui a necessidade desse negócio ser lucrativo.

Gosto de ter negócios que tenham impacto, mas que também tenham lucratividade. Tem que faturar e impactar socialmente. Falar disso de forma aberta também encoraja outras mulheres a falarem sobre o seu valor, do valor do seu negócio . Viviane Duarte, CEO da Plano Feminino

Aos 19 anos, casada e grávida, Viviane se mudou com o marido da Freguesia do Ó, Zona Norte de São Paulo, para o Paraná em busca de melhores condições de vida. Em Maringá, ela cursou jornalismo, trabalhou em empresas de marketing e construiu o projeto do Plano Feminino.

No percurso da Vivi sonhadora, que saiu do Paraná e bateu de porta em porta em São Paulo para apresentar a Plano, houve uma mudança da empreendedora criando e modelando seu negócio, para a empresária, que navega por diferentes mercados além das suas criações, conta ela.

Empreendedora tem um tanto de receita, tem um tanto de aprendizado. Eu fui mudando a minha narrativa para empresária quando percebi que eu não estava apaixonada só por um modelo de negócio, que eu podia ter outros negócios. Viviane Duarte

A Plano Feminino Consultoria é um dos braços de trabalho de Viviane no guarda-chuva da Plano. Em 2016, a marketeira lançou o instituto Plano de Menina, um projeto social que prepara e conecta meninas de periferia com grandes oportunidades de educação e trabalho.

Fora da Plano, a empresária começou a investir em outros mercados, como o ramo imobiliário. "Eu tenho um negócio, estou diversificando para outras áreas. Eu não sou uma empreendedora, eu sou uma empresária. Eu tenho números grandes e história para falar sobre isso".

'Profissional negro e visto como salvador'

Em meio às suas iniciativas com a Plano, Viviane Duarte continuou trabalhando no meio corporativo para além do seu papel de CEO do próprio negócio, ocupando cargos de liderança. A empresária foi CEO do Buzzfeed Brasil e líder em uma área de novos negócios para América Latina da Meta.

A presença de uma figura feminina e negra, com "o poder da caneta", muitas vezes causava a expectativa de que os problemas de falta de diversidade das empresas poderiam ser resolvidos a partir da chegada dela.

A sociedade olha para aquele talento e quer que ele resolva tudo que ninguém resolveu em 100 anos de companhia. É também importante a gente ter essa sensibilidade, entender que ninguém aqui é o salvador da humanidade. Viviane Duarte

A empresária ressalta que muitas vezes aquele homem ou mulher negro que é visto como uma representação da diversidade na empresa está em um cargo de liderança sem autoridade ou autonomia para promover mudanças naquele ambiente que é novo para ele.

É importante a gente dar tempo para esse profissional também, para ele ocupar o espaço, entender quais foram todas as c*gadas realizadas, as desigualdades nos últimos 50 anos da companhia e os pequenos movimentos que ele vai conseguir fazer. Viviane Duarte

Especialista na área de diversidade, Viviane diz que esses novos profissionais "que representam a diversidade" chegam em ambiente de desconfiança, principalmente por aqueles que temem mudanças.

Você tem que ter um jogo corporativo, um equilíbrio emocional, uma politicagem corporativa para navegar ali dentro e ir fazendo as mudanças, e muitas vezes são pequenas mudanças até chegar em números grandes. Viviane Duarte

Divã de CNPJ no UOL

Assista ao videocast "Divã de CNPJ" toda segunda, às 16h, na programação do Canal UOL no Youtube e nas plataformas de áudio. Na TV a cabo, os episódios entram toda quinta, às 20h; sábados, às 10h; e aos domingos, às 7h.