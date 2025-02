Vídeo não foi liberado por Musk nem prova que general do GSI comandou 1/8

Do UOL, no Rio

Imagens das câmeras de segurança do Palácio do Planalto durante os atos golpistas de 8 de janeiro não foram divulgadas por Elon Musk em 2025.

Ao contrário do que afirmam publicações nas redes sociais, os vídeos são públicos desde abril de 2023 e foram inicialmente veiculados pela CNN Brasil. Além disso, as imagens não provam que houve uma "armação da esquerda" para "incriminar Bolsonaro e os patriotas brasileiros", uma teoria conspiratória já desmentida.

O que diz o post

Um vídeo de 2023 do deputado estadual do Paraná Ricardo Arruda (PL) é compartilhado com a seguinte legenda: "Elon Musk teve acesso aos arquivos da CIA ocorrido em 08/01/23 e liberou mais esse vídeo esclarecedor. Veja o general do GSI indicado por Lula no comando de toda a armadilha para incriminar Bolsonaro e os patriotas brasileiros que foram presos e injustiçados sem ter cometido crime algum".

Por que é falso

Vídeo de deputado é desinformativo e foi publicado em abril de 2023. Em uma busca no Google é possível identificar que o vídeo está na página de Ricardo Arruda no Facebook desde o dia 19 de abril de 2023 (veja aqui).

Vídeo não é novo e foi publicado por deputado em abril de 2023 Imagem: Reprodução/Facebook/@ricardoarrudapr

Deputado defende tese infundada sobre "infiltrados" no 8 de janeiro. No vídeo, Ricardo Arruda diz que as imagens provam que os atos golpistas foram uma "armação da esquerda" e que as pessoas que depredaram as sedes dos Três Poderes eram "infiltrados", o que não é verdade. Ele exibe uma reportagem da Jovem Pan News de 19 de abril de 2023 que mostra a atuação do então ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Gonçalves Dias, durante a invasão ao Palácio do Planalto (veja aqui).

Imagens foram divulgadas pela CNN em 2023, não por Elon Musk. As gravações foram tornadas públicas pela CNN Brasil em 19 de abril de 2023 (confira aqui). Dias depois, as imagens foram disponibilizadas pelo GSI (aqui).

Demissão de ministro do GSI e depoimento à CPI do 8 de Janeiro. No mesmo dia da divulgação dos vídeos, o general Gonçalves Dias pediu demissão. Na gravação, ele aparece orientando bolsonaristas durante os atos golpistas. À CPI dos Atos Golpistas, Gonçalves Dias disse que as imagens foram tiradas de contexto. O general contou que o diálogo com os invasores foi uma indicação para se dirigirem ao segundo andar, onde as prisões estavam sendo realizadas. Ele disse que sua atitude, considerada complacente com os vândalos, foi para conter a crise. As prisões só começaram a ser realizadas uma hora depois da conversa de GDias com os invasores.

Viralização. No Facebook, um vídeo com o conteúdo desinformativo registrava mais de 15 mil visualizações.

