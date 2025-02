Vídeo: avião é escoltado por caças italianos após ameaça de bomba

Um voo da American Airlines que seguia para Nova Delhi, na Índia, foi desviado para Roma, na Itália, neste domingo (23), após uma ameaça de bomba. A aeronave, que decolou de Nova York, nos Estados Unidos, foi escoltada por caças italianos até pousar em segurança no aeroporto Leonardo da Vinci, na capital italiana.

O que aconteceu

O avião, com cerca de 200 pessoas a bordo, teve de alterar a rota enquanto sobrevoava o Mar Cáspio devido a uma suspeita de bomba, comunicada à tripulação. Foram acionados caças italianos para escoltar a aeronave até o local de pouso. Segundo a ABC News, a ameaça de bomba foi recebida por e-mail, mas foi posteriormente considerada infundada.

O pouso de emergência ocorreu no aeroporto Leonardo da Vinci, em Roma, por volta das 17h20 (horário local; 13h20 no horário de Brasília). As autoridades em Roma inspecionaram a aeronave e a liberaram para decolar novamente, segundo a American Airlines. No entanto, o avião precisou permanecer em Roma para que a tripulação cumprisse o período obrigatório de descanso antes de seguir para Nova Delhi, nesta segunda-feira (24).

Na tarde de hoje, dois caças Eurofighter da Força Aérea Italiana decolaram em resposta a um alerta para identificar e escoltar um avião comercial com destino a Délhi, que havia alterado sua rota em direção ao aeroporto de Fiumicino (RM) após uma denúncia sobre um suposto artefato explosivo a bordo. Comunicado da Força Aérea Italiana

O pouso de emergência não impactou as operações no aeroporto, que seguiu funcionando normalmente.