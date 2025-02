UE suspende sanções contra Síria em troca de transição política inclusiva e luta antiterrorismo

Os 27 ministros de Relações Exteriores da União Europeia (UE) estão reunidos em Bruxelas para discutir uma série de crises que ultrapassam as fronteiras do bloco. Além dos conflitos na República Democrática do Congo e no Oriente Médio, nesta segunda-feira (24), eles já adotaram um 16º pacote de sanções contra a Rússia e decidiram suspender parte das sanções que foram impostas à Síria desde o início da guerra civil.

Pierre Bénazet, correspondente da RFI em Bruxelas

Desde a queda de Bashar al-Assad, a União Europeia vem sendo solicitada por Damasco para suspender as sanções impostas contra o regime sírio desde 2011. Em 27 de janeiro deste ano, os europeus concordaram com o princípio, mas os textos legais necessários ainda precisavam ser ajustados, pois vários Estados tinham reservas e estavam pedindo garantias ao novo governo. O resultado é um levantamento parcial e reversível dessas sanções.

Trata-se de uma suspensão parcial porque os europeus escolheram três setores: primeiro, o financeiro, que é considerado essencial para iniciar a reconstrução da Síria; segundo, o de transportes, que pressagia a retomada dos voos diretos para a Europa e deve permitir que os sírios que desejarem voltem para casa. E, por fim, energia, para combustível de avião, mas acima de tudo para a geração de eletricidade. As usinas elétricas sírias têm apenas 6% do óleo combustível de que precisam para operar.

Além disso, a suspensão é reversível, porque os europeus querem algo em troca - uma transição política que inclua mulheres e minorias sírias, a destruição de armas químicas e a luta contra o ressurgimento do terrorismo.

A União Europeia afirma querer ajudar a reconstruir o país devastado pela guerra e construir relações com seus novos líderes, que regularmente pedem a suspensão dessas sanções. Essas medidas foram impostas ao governo de Bashar al-Assad e a setores inteiros da economia síria durante a guerra civil que eclodiu em 2011.

A ONU afirmou há uma semana que, se persistir com o ritmo atual de crescimento, a Síria precisará de mais de 50 anos para alcançar o nível econômico do período anterior ao conflito de 2011.